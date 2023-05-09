Бесплатный «сыр»: в Башкирии шаурму отравившую 17 человек раздавали бесплатно

Роспотребнадзор вечером 8 мая сообщил о том, что начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала заведения. Сам киоск опасности больше не несет, его закрыли и опечатали. Также в Роспотребнадзоре уточнили и тот факт, что угрозы распространения инфекции нет.