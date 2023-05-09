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Бесплатный «сыр»: в Башкирии шаурму отравившую 17 человек раздавали бесплатно

9 мая 2023, 04:30
Фото: vk.com/Подслушано Мелеуз

Шаурму, которой в Мелеузе отравились 17 человек, раздавали бесплатно в честь открытия

О том, что опасности опечатанный киоск больше не несет, а виновные понесут наказание сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии 8 мая.

Стали известны подробности массового отравления шаурмой в башкирском городе Мелеуз. Там с признаками пищевого отравления в инфекционной больнице оказались 17 человек, 9 из них дети. По данному факту следствие уже возбудило уголовное дело.

Роспотребнадзор вечером 8 мая сообщил о том, что начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала заведения. Сам киоск опасности больше не несет, его закрыли и опечатали. Также в Роспотребнадзоре уточнили и тот факт, что угрозы распространения инфекции нет.

Тем временем местные жители и очевидцы масштабного пиршества уточняют, что та самая шаурма раздавалась в Мелеузе бесплатно, аттракцион неслыханной щедрости проходил в рамках рекламной кампании только открывшейся точки общепита.




часть этой очереди оказалась в инфекционном отделении больницычасть этой очереди оказалась в инфекционном отделении больницы
часть этой очереди оказалась в инфекционном отделении больницы
Фото: vk.com/Рамиль Т.
В Башкирии произошло массовое отравление шаурмой
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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