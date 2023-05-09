Бесплатный «сыр»: в Башкирии шаурму отравившую 17 человек раздавали бесплатно

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Стали известны подробности массового отравления шаурмой в башкирском городе Мелеуз. Там с признаками пищевого отравления в инфекционной больнице оказались 17 человек, 9 из них дети. По данному факту следствие уже возбудило уголовное дело.
Роспотребнадзор вечером 8 мая сообщил о том, что начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала заведения. Сам киоск опасности больше не несет, его закрыли и опечатали. Также в Роспотребнадзоре уточнили и тот факт, что угрозы распространения инфекции нет.
Тем временем местные жители и очевидцы масштабного пиршества уточняют, что та самая шаурма раздавалась в Мелеузе бесплатно, аттракцион неслыханной щедрости проходил в рамках рекламной кампании только открывшейся точки общепита.