В Уфе изменится схема движения транспорта во время празднования Дня Победы 9 мая

9 мая с 18:00 до 21:30 будет ограничено движение на проспекте Октября (от ул. Шафиева до ул. Кольской), на Южном и Северном проездах (от проспекта Октября до ул. Российской), на ул. Новогорной (от Южного проезда до Северного).