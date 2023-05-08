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В Уфе изменится схема движения транспорта во время празднования Дня Победы 9 мая

8 мая 2023, 13:36
Фото: 1MI

В Уфе перекроют дороги из-за праздничных мероприятий 9 мая

В День Победы в Уфе перекроют движение по нескольким улицам, из-за этого временно изменится схема движения транспорта 9 мая.

Из-за торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Уфе перекроют движение по некоторым оживленным улицам.

Так, с 7 часов утра 6 мая и до окончания праздничных мероприятий будет закрыт внутренний участок вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проезда.

С 20:00 8 мая до 00:00 10 мая в связи с организацией концерта на Советской площади ограничат движение по ул. Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Пушкина) и по ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина).

9 мая с 18:00 до 21:30 будет ограничено движение на проспекте Октября (от ул. Шафиева до ул. Кольской), на Южном и Северном проездах (от проспекта Октября до ул. Российской), на ул. Новогорной (от Южного проезда до Северного).

Также на период действия ограничений будет меняться схема движения общественного транспорта:

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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