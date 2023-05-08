В Уфе изменится схема движения транспорта во время празднования Дня Победы 9 мая

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Из-за торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Уфе перекроют движение по некоторым оживленным улицам.
Так, с 7 часов утра 6 мая и до окончания праздничных мероприятий будет закрыт внутренний участок вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проезда.
С 20:00 8 мая до 00:00 10 мая в связи с организацией концерта на Советской площади ограничат движение по ул. Советской (от ул. Заки Валиди до ул. Пушкина) и по ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина).
9 мая с 18:00 до 21:30 будет ограничено движение на проспекте Октября (от ул. Шафиева до ул. Кольской), на Южном и Северном проездах (от проспекта Октября до ул. Российской), на ул. Новогорной (от Южного проезда до Северного).
Также на период действия ограничений будет меняться схема движения общественного транспорта: