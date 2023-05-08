В МЧС раскрыли откуда взялся смог над Уфой и что с ним делать

Недалеко от Уфы, в Кушнаренковском районе Башкирии бушует лесной пожар. Сухая трава горит близ озера Будкан, недалеко от села Ахметово, пожар уже локализован. Дым от пожара преодолел 40 километров и накрыл Уфу. Ветер несет сильный дым в столицу.