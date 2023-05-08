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В МЧС раскрыли откуда взялся смог над Уфой и что с ним делать

8 мая 2023, 16:31
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В МЧС дали инструкцию по смогу, накрывшим в Уфу из Кушнаренковского района Башкирии

В Кушнаренковском районе бушует лесной пожар на площади 10 га, сообщили в пресс-службе МЧС 8 мая.

Недалеко от Уфы, в Кушнаренковском районе Башкирии бушует лесной пожар. Сухая трава горит близ озера Будкан, недалеко от села Ахметово, пожар уже локализован. Дым от пожара преодолел 40 километров и накрыл Уфу. Ветер несет сильный дым в столицу.

В районе на пожаре работают силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, привлечены трактора от администрации района. На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Ситуацию контролирует ГУ МЧС по республике.

— При смоге в случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется закрыть окна, пить больше чистой воды, дома проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух, — порекомендовали в пресс-службе МЧС тем, кто столкнулся со смогом.

Напомним, утром Mkset сообщал о том, что 50 пожарных из Башкирии отправились в Курганскую область, там из-за лесных пожаров введена чрезвычайная ситуация.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы
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