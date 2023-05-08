На Башкирии надвигаются заморозки

МЧС по РБ предупреждает, что в северо-восточных районах республики в ночь с 8 на 9 мая ожидаются заморозки до -5 градусов. Как уточняет Башгидрометцентр, ночью 8 мая средняя температура воздуха по региону составит до +2…+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем воздух прогреется не выше +10…+15°. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в дневные часы — сильные порывы ветра.