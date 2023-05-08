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На Башкирии надвигаются заморозки

8 мая 2023, 10:01
Фото: 1MI

Ночью с 8 на 9 мая ожидаются заморозки до -5 градусов

В ночь с 8 на 9 мая в Башкирии ожидаются заморозки до -5 градусов.

МЧС по РБ предупреждает, что в северо-восточных районах республики в ночь с 8 на 9 мая ожидаются заморозки до -5 градусов. Как уточняет Башгидрометцентр, ночью 8 мая средняя температура воздуха по региону составит до +2…+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем воздух прогреется не выше +10…+15°. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, в дневные часы — сильные порывы ветра.

Днем 9 мая в республике сохранится холодная погода с температурой воздуха днем в пределах +12…+17°, в Уфе ожидается около +15°. Кратковременные дожди пройдут в отдельных районах республики, в столице — без существенных осадков. Температура воздуха 10 мая существенно не изменится.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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