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В Башкирии произошло массовое отравление шаурмой

8 мая 2023, 17:10
Фото: 1MI

В Мелеузе из-за отравления 17 человек шаурмой в новом киоске возбудили уголовное дело

17 человек казались с пищевым отравлением в инфекционной больнице, и расследование вышло на шаурму, рассказали в пресс-службе СК по Башкирии 8 мая.

В Башкирии 8 мая выходные у 17 жителей Мелеуза приняли неожиданный поворот. Они оказались с признаками пищевого отравления в инфекционной больнице. О чем медики сообщили в правоохранительные органы, которые выяснили источник отравления. Им оказался недавно открывшийся киоск с шаурмой, туда незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.

— В настоящее время деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, образцы которой направлены на исследование, допрашиваются работники, владелец киоска и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции, будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.

Недавно аналогичный случай с массовым отравлением шаурмой произошел в другом городе Башкирии, а именно в Кумертау.

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#Новости Башкирии#Общество#Ирина Деревянчук
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