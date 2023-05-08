В Башкирии произошло массовое отравление шаурмой

В Башкирии 8 мая выходные у 17 жителей Мелеуза приняли неожиданный поворот. Они оказались с признаками пищевого отравления в инфекционной больнице. О чем медики сообщили в правоохранительные органы, которые выяснили источник отравления. Им оказался недавно открывшийся киоск с шаурмой, туда незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.