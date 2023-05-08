В Башкирии произошло массовое отравление шаурмой

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В Башкирии 8 мая выходные у 17 жителей Мелеуза приняли неожиданный поворот. Они оказались с признаками пищевого отравления в инфекционной больнице. О чем медики сообщили в правоохранительные органы, которые выяснили источник отравления. Им оказался недавно открывшийся киоск с шаурмой, туда незамедлительно выехала следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками Роспотребнадзора.
— В настоящее время деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, образцы которой направлены на исследование, допрашиваются работники, владелец киоска и другие свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции, будет дана правовая оценка, — сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии.
Недавно аналогичный случай с массовым отравлением шаурмой произошел в другом городе Башкирии, а именно в Кумертау.