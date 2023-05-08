В Башкирии ночью сгорел частный дом, пострадавшего госпитализировали

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Около 3 часов утра 8 мая в жилом доме по ул. Набережная с. Валентиновка (Архангельский район РБ) произошел пожар. Силы и средства МЧС России и добровольной пожарной охраны Инзерского с/с за 30 минут пожар локализовали, распространения не допущено. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 6 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, в результате пожара пострадал мужчина 1984 года рождения. С ожогами разной степени тяжести онгоспитализирован в ожоговый центр ГКБ №18 Уфы.
Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.