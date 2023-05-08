В Башкирии ночью сгорел частный дом, пострадавшего госпитализировали

Около 3 часов утра 8 мая в жилом доме по ул. Набережная с. Валентиновка (Архангельский район РБ) произошел пожар. Силы и средства МЧС России и добровольной пожарной охраны Инзерского с/с за 30 минут пожар локализовали, распространения не допущено. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 6 человек.