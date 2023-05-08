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В Башкирии ночью сгорел частный дом, пострадавшего госпитализировали

8 мая 2023, 09:32
Фото: МЧС по РБ

В селе Валентиновка Архангельского района сгорел дом, жильца госпитализировали

В селе Валентиновка Архангельского района сгорел частный дом, жильца госпитализировали с ожогами разной степени тяжести ночью 8 мая.

Около 3 часов утра 8 мая в жилом доме по ул. Набережная с. Валентиновка (Архангельский район РБ) произошел пожар. Силы и средства МЧС России и добровольной пожарной охраны Инзерского с/с за 30 минут пожар локализовали, распространения не допущено. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 6 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, в результате пожара пострадал мужчина 1984 года рождения. С ожогами разной степени тяжести онгоспитализирован в ожоговый центр ГКБ №18 Уфы.

Фото: МЧС по РБ

Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

#Происшествия#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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