Уфимская мэрия рассказала, где и когда будет салют в День Победы

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Как следует из сообщения на сайте уфимской администрации, праздничный салют в честь Дня Победы в Уфе состоится на площади им. Ленина. Время начала салюта — 23 часа.
Напомним, 9 мая городской пассажирский транспорт в Уфе будет работать по графику выходного дня. При этом с 22:30 до 23:30 будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» и следующих в Дёму, Затон, Сипайлово, Зелёную рощу, а также в северную часть города и на Телецентр.
К окончанию праздничного фейерверка планируется провести накопление городского транспорта, а время его работы продлить до 00:30.