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Published Сегодня, 13:28

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Уфимская мэрия рассказала, где и когда будет салют в День Победы

8 мая 2023, 13:28
Фото: 1MI

Праздничный салют в Уфе состоится на площади Ленина 9 мая

Праздничный фейерверк в честь Дня Победы пройдет в 23 часа 9 мая на площади им. Ленина.

Как следует из сообщения на сайте уфимской администрации, праздничный салют в честь Дня Победы в Уфе состоится на площади им. Ленина. Время начала салюта — 23 часа.

Напомним, 9 мая городской пассажирский транспорт в Уфе будет работать по графику выходного дня. При этом с 22:30 до 23:30 будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» и следующих в Дёму, Затон, Сипайлово, Зелёную рощу, а также в северную часть города и на Телецентр.

К окончанию праздничного фейерверка планируется провести накопление городского транспорта, а время его работы продлить до 00:30.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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