Уфимская мэрия рассказала, где и когда будет салют в День Победы

Напомним, 9 мая городской пассажирский транспорт в Уфе будет работать по графику выходного дня. При этом с 22:30 до 23:30 будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» и следующих в Дёму, Затон, Сипайлово, Зелёную рощу, а также в северную часть города и на Телецентр.