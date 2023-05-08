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Стало известно по какой причине в Уфе вспыхнула и сгорела «Искра»

8 мая 2023, 16:53
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В МЧС назвали предварительную причину пожара в центре Уфы в кинотеатре «Искра»

Обстоятельства и причины пожара раскрыли в пресс-службе МЧС по Башкирии 8 мая.

Дознаватели МЧС выяснили и озвучили предварительную причину по которой позавчера, 6 мая, в Уфе вспыхнул страшный пожар в здании неработающего кинотеатра «Искра».

В качестве предварительной версии специалисты назвали неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами.

Однако это еще неокончательная причина, как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, после проверки сообщения о пожаре проведен осмотр места происшествия. В данный момент все еще опрашиваются лица, с места пожара изъяты вещественные объекты, назначены пожарно-технические экспертизы.

Тем временем Уфу накрыл смог от природного пожара в Кушнаренковском районе в 40 километрах от Уфы. Ветер несет смог в столицу и в МЧС рассказали, что делать, если и вы с ним столкнулись.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Новости Уфы#Происшествия
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