Стало известно по какой причине в Уфе вспыхнула и сгорела «Искра»

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Дознаватели МЧС выяснили и озвучили предварительную причину по которой позавчера, 6 мая, в Уфе вспыхнул страшный пожар в здании неработающего кинотеатра «Искра».
В качестве предварительной версии специалисты назвали неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами.
Однако это еще неокончательная причина, как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, после проверки сообщения о пожаре проведен осмотр места происшествия. В данный момент все еще опрашиваются лица, с места пожара изъяты вещественные объекты, назначены пожарно-технические экспертизы.
Тем временем Уфу накрыл смог от природного пожара в Кушнаренковском районе в 40 километрах от Уфы. Ветер несет смог в столицу и в МЧС рассказали, что делать, если и вы с ним столкнулись.