mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

Изображение материала

Радий Хабиров вручил первые медали Шаймуратова участникам спецоперации

8 мая 2023, 06:50
Фото: Радий Хабиров // Вконтакте

В преддверии 9 мая Радий Хабиров посетил уроженцев Башкирии, участвующих в СВО

Радий Хабиров посетил позиции военнослужащих из Башкортостана на Запорожском и Херсонском направлениях

В преддверии 9 мая Глава РБ Радий Хабиров посетил уроженцев Башкирии, участвующих в спецоперации, ознакомился с условиями службы и наградил отличившихся орденами и медалями генерала Шаймуратова.

— Они меня постоянно спрашивали, как дела в Башкортостане. Я им ответил, что мы тоже твердо несём свою вахту и республика развивается. И что, когда они вернутся домой, Башкортостан их встретит с развитой экономикой, развивающимися городами и селами, — отметил Радий Хабиров.

Фото: Радий Хабиров // Вконтакте

Напомним, новая государственная награда — медаль генерала Шаймуратова была учреждена весной этого года. По словам Председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, эту награду вручают жителям Башкирии за отвагу и мужество, проявленные при охране общественного порядка, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Орден генерала Шаймуратова является вышестоящей госнаградой республики по отношению к одноименной медали.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Переполненные урны и голые торсы: гуляем по новому маршруту «Уфимского ожерелья»
Сегодня, 04:00
Фоторепортаж. Толпы зевак и слезы грусти: показываем как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе
6 мая 12:03
Несите ваши денежки: сколько стоит отдохнуть семье с детьми в парке Якутова в Уфе
6 мая 04:00
До 25 дней: стало известно, когда в Уфе начнутся массовые отключения горячей воды
Сегодня, 05:32
В МЧС по Башкирии предупредили жителей о пугающих контрастах погоды
Вчера, 10:08
Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и вернулся в аэропорт
Вчера, 08:41