Радий Хабиров вручил первые медали Шаймуратова участникам спецоперации

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В преддверии 9 мая Глава РБ Радий Хабиров посетил уроженцев Башкирии, участвующих в спецоперации, ознакомился с условиями службы и наградил отличившихся орденами и медалями генерала Шаймуратова.
— Они меня постоянно спрашивали, как дела в Башкортостане. Я им ответил, что мы тоже твердо несём свою вахту и республика развивается. И что, когда они вернутся домой, Башкортостан их встретит с развитой экономикой, развивающимися городами и селами, — отметил Радий Хабиров.
Напомним, новая государственная награда — медаль генерала Шаймуратова была учреждена весной этого года. По словам Председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, эту награду вручают жителям Башкирии за отвагу и мужество, проявленные при охране общественного порядка, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Орден генерала Шаймуратова является вышестоящей госнаградой республики по отношению к одноименной медали.