Радий Хабиров вручил первые медали Шаймуратова участникам спецоперации

— Они меня постоянно спрашивали, как дела в Башкортостане. Я им ответил, что мы тоже твердо несём свою вахту и республика развивается. И что, когда они вернутся домой, Башкортостан их встретит с развитой экономикой, развивающимися городами и селами, — отметил Радий Хабиров.