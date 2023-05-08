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Переполненные урны и голые торсы: гуляем по новому маршруту «Уфимского ожерелья»

8 мая 2023, 04:00
Фото: mkset.ru
Mkset прогулялся по новому пешеходному маршруту «Воронки» «Уфимского ожерелья», оценил обстановку и поделился впечатлениями

В день Первомая Mkset решил опробовать новый пешеходный маршрут «Воронки» в рамках проекта «Уфимское ожерелье». Согласно информации с сайта Центра развития территорий «Уфимское ожерелье», данный маршрут является пилотным, а сам проект представляет собой целую карту с вело-пешеходными маршрутами со смотровыми площадками по берегам рек в Уфе. Сеть маршрутов охватывает семь районов города и берега трех рек — Белой, реки Уфы и реки Демы. Одна из целей проекта — подарить каждому уфимцу 15-минутную возможность почувствовать единение с природой, находясь в черте города.

Впервые экотропа «Воронки» открылась для жителей и гостей города в октябре 2022 года — и была сделана всего за полтора месяца. Начало тропы «Воронки» идет от улицы Зорге, 73, и доводит она до парка имени Мажита Гафури. 

В самом начале пути пешеходов встречает карта тропы, на которой отмечены все смотровые площадки, а также площадки со спортивными снарядами, места обитания хищных птиц и даже капище неоязычников. Удобно, что на протяжении всего пути на столбах встречаются указатели - как до основных мест Уфы, так и до других городов России. 

Судя по всему, тропа хорошо освещена — но убедиться в этом не получилось, так как наша прогулка выдалась днем. Кстати, сама тропа справедливо разделена на две зоны — пешеходную и для велосипедистов. 

Фонари освещают путь в темное время суток Фонари освещают путь в темное время суток
Фонари освещают путь в темное время суток
Фото: mkset.ru

Казалось бы, день прогулки выпал на 1 мая, а на экотропе уже было достаточно мусорно — на «обочине» валялись использованные влажные салфетки, смятые пластиковые бутылки, крышечки от кофе и другой мусор. Сами же урны для мусора здесь есть — но они переполнены так, что не влезший в урны мусор всегда лежит вокруг них. Лишь возле одной мы обнаружили прилично завязанный пакет с мусором внутри — но и это оставило неприятное впечатление. Все же не так сложно было бы донести мусор до конечной точки и выбросить его уже «в городе».

В мэрии Уфы Mkset сообщили, что коммунальщики Октябрьского района города регулярно убирают «Уфимское ожерелье» и заверили, что передали информацию для уборки мусора.

На наше удивление (а мы гуляли по такого рода тропе впервые) здесь было достаточно людно — по пути встречались влюбленные пары, подружки, семьи с детьми, их всех обгоняли велосипедисты. Мимо встречались островки со спортивными снарядами из дерева — увидеть, как кто-то их использует по назначению, так и не вышло. Уфимцам было здесь просто удобно отдохнуть.

По тропе гуляют все - от семей с детьми до пенсионеровПо тропе гуляют все - от семей с детьми до пенсионеров
По тропе гуляют все - от семей с детьми до пенсионеров
Фото: mkset.ru

Поскольку сейчас весна, было немного страшновато идти по лесу, зная о нашествии клещей в Уфе и Башкирии в этом году. По данным с сайта мэрии Уфы, тропу «Воронки» обработали от клещей в ночь с 27 на 28 апреля — тогда людей попросили не выходить на прогулку и не выгуливать здесь питомцев. А теперь же, по мнению властей, гулять там безопасно.

Власти Уфы заверили, что лес обработан от клещейВласти Уфы заверили, что лес обработан от клещей
Власти Уфы заверили, что лес обработан от клещей
Фото: mkset.ru

На тропе «Воронки» встречаются интересные кормушки для птиц — оказалось, что здесь проходят экскурсии с орнитологом.

Уфимцев учат правильно кормить птицУфимцев учат правильно кормить птиц
Уфимцев учат правильно кормить птицУфимцев учат правильно кормить птиц
Уфимцев учат правильно кормить птиц
Фото: mkset.ru

Прогуливаясь по тропе, мы заметили указатель, что пропустили смотровую площадку. Но как на нее выйти мы, увы, так и не поняли. Увидели лишь, что в пруду мужчины с голым торсом наблюдали за своими удочками.

Самое красивое место на тропе «Воронки», пожалуй, мост через родник с шумом воды и пением причудливых птиц. Видимо, здесь должна быть какая-то полезная информация об этом месте, но стенд оказался пустым. Однако это не смогло испортить впечатление от прекрасного, можно сказать уже летнего, леса.

Наверное, здесь должно быть что-то полезноеНаверное, здесь должно быть что-то полезное
Наверное, здесь должно быть что-то полезное
Фото: mkset.ru

Экотропа «Воронки» выводит нас к парку Мажита Гафури — раз — и ты нескучной дорогой оказался в центре. Это удобно — можно перекусить в парке на свежем воздухе, поесть сладкой ваты или просто покататься на аттракционах, а также из центра удобно добраться в любой район города.

Уже сейчас заметно, что тропу хотят проложить и дальше. На месте, где сегодня тропа поворачивает на дорогу к парку, ведутся работы. В целом и общем пешеходный маршрут нас не расстроил — это идеальное место для случаев, когда хочется «проветрить» голову или побыть наедине с собой.

#Валерия Панаева#Видео
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