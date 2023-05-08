Переполненные урны и голые торсы: гуляем по новому маршруту «Уфимского ожерелья»

Казалось бы, день прогулки выпал на 1 мая, а на экотропе уже было достаточно мусорно — на «обочине» валялись использованные влажные салфетки, смятые пластиковые бутылки, крышечки от кофе и другой мусор. Сами же урны для мусора здесь есть — но они переполнены так, что не влезший в урны мусор всегда лежит вокруг них. Лишь возле одной мы обнаружили прилично завязанный пакет с мусором внутри — но и это оставило неприятное впечатление. Все же не так сложно было бы донести мусор до конечной точки и выбросить его уже «в городе».