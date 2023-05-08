Переполненные урны и голые торсы: гуляем по новому маршруту «Уфимского ожерелья»

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В день Первомая Mkset решил опробовать новый пешеходный маршрут «Воронки» в рамках проекта «Уфимское ожерелье». Согласно информации с сайта Центра развития территорий «Уфимское ожерелье», данный маршрут является пилотным, а сам проект представляет собой целую карту с вело-пешеходными маршрутами со смотровыми площадками по берегам рек в Уфе. Сеть маршрутов охватывает семь районов города и берега трех рек — Белой, реки Уфы и реки Демы. Одна из целей проекта — подарить каждому уфимцу 15-минутную возможность почувствовать единение с природой, находясь в черте города.
Впервые экотропа «Воронки» открылась для жителей и гостей города в октябре 2022 года — и была сделана всего за полтора месяца. Начало тропы «Воронки» идет от улицы Зорге, 73, и доводит она до парка имени Мажита Гафури.
В самом начале пути пешеходов встречает карта тропы, на которой отмечены все смотровые площадки, а также площадки со спортивными снарядами, места обитания хищных птиц и даже капище неоязычников. Удобно, что на протяжении всего пути на столбах встречаются указатели - как до основных мест Уфы, так и до других городов России.
Судя по всему, тропа хорошо освещена — но убедиться в этом не получилось, так как наша прогулка выдалась днем. Кстати, сама тропа справедливо разделена на две зоны — пешеходную и для велосипедистов.
Казалось бы, день прогулки выпал на 1 мая, а на экотропе уже было достаточно мусорно — на «обочине» валялись использованные влажные салфетки, смятые пластиковые бутылки, крышечки от кофе и другой мусор. Сами же урны для мусора здесь есть — но они переполнены так, что не влезший в урны мусор всегда лежит вокруг них. Лишь возле одной мы обнаружили прилично завязанный пакет с мусором внутри — но и это оставило неприятное впечатление. Все же не так сложно было бы донести мусор до конечной точки и выбросить его уже «в городе».
В мэрии Уфы Mkset сообщили, что коммунальщики Октябрьского района города регулярно убирают «Уфимское ожерелье» и заверили, что передали информацию для уборки мусора.
На наше удивление (а мы гуляли по такого рода тропе впервые) здесь было достаточно людно — по пути встречались влюбленные пары, подружки, семьи с детьми, их всех обгоняли велосипедисты. Мимо встречались островки со спортивными снарядами из дерева — увидеть, как кто-то их использует по назначению, так и не вышло. Уфимцам было здесь просто удобно отдохнуть.
Поскольку сейчас весна, было немного страшновато идти по лесу, зная о нашествии клещей в Уфе и Башкирии в этом году. По данным с сайта мэрии Уфы, тропу «Воронки» обработали от клещей в ночь с 27 на 28 апреля — тогда людей попросили не выходить на прогулку и не выгуливать здесь питомцев. А теперь же, по мнению властей, гулять там безопасно.
На тропе «Воронки» встречаются интересные кормушки для птиц — оказалось, что здесь проходят экскурсии с орнитологом.
Прогуливаясь по тропе, мы заметили указатель, что пропустили смотровую площадку. Но как на нее выйти мы, увы, так и не поняли. Увидели лишь, что в пруду мужчины с голым торсом наблюдали за своими удочками.
Самое красивое место на тропе «Воронки», пожалуй, мост через родник с шумом воды и пением причудливых птиц. Видимо, здесь должна быть какая-то полезная информация об этом месте, но стенд оказался пустым. Однако это не смогло испортить впечатление от прекрасного, можно сказать уже летнего, леса.
Экотропа «Воронки» выводит нас к парку Мажита Гафури — раз — и ты нескучной дорогой оказался в центре. Это удобно — можно перекусить в парке на свежем воздухе, поесть сладкой ваты или просто покататься на аттракционах, а также из центра удобно добраться в любой район города.
Уже сейчас заметно, что тропу хотят проложить и дальше. На месте, где сегодня тропа поворачивает на дорогу к парку, ведутся работы. В целом и общем пешеходный маршрут нас не расстроил — это идеальное место для случаев, когда хочется «проветрить» голову или побыть наедине с собой.