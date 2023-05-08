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От парада до салюта: как в Уфе отпразднуют День Победы

8 мая 2023, 10:01
Фото: 1MI

Как в Уфе будут праздновать День Победы 9 мая?

В Уфе пройдет ряд официальных и праздничных мероприятий в День Победы 9 мая.

Праздничные мероприятия 9 мая в Уфе начнутся с церемоний возложения цветов к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади (10:00) и к Вечному огню в парке Победы (11:00).

В 12 часов на проспекте Октября состоится торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в РБ, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов и кадетов учебных заведений. После чего в 13 часов на площади перед Русдрамтеатром начнется праздничный концерт.

С 16:00 по 22:00 на Советской площади состоится концерт с участием творческих коллективов республики. Традиционно праздничные мероприятия пройдут и на районных площадках Уфы.

Напомним, что 9 мая на площади им. Ленина с 14 до 23 часов будет также доступен показ 40 машин ретро-техники, будет работать полевая кухня. На парковке Русдрамтеатра также можно будет увидеть технику из военно-патриотического парка «Патриот».

Завершится День Победы в Уфе фейерверком на площади им. Ленина (23:00).

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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