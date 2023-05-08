От парада до салюта: как в Уфе отпразднуют День Победы

Напомним, что 9 мая на площади им. Ленина с 14 до 23 часов будет также доступен показ 40 машин ретро-техники, будет работать полевая кухня. На парковке Русдрамтеатра также можно будет увидеть технику из военно-патриотического парка «Патриот».