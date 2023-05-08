Капуста дорожает, огурцы дешевеют: как изменились цены на продукты в Башкирии

Башкортостанстат опубликовал динамику средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров по региону (на 2 мая). Согласно данным, наибольший рост за неделю показали белокочанная капуста (+19,2%, средняя цена за 1 кг — 25,53 руб.), морковь (+8,6%, средняя цена за 1 кг — 40,48 руб.), репчатый лук (+7,9%, средняя цена за 1 кг — 62,4 руб.). Также незначительно выросли цены на сосиски, вареную колбасу, охлажденную курицу, консервы и крупы.