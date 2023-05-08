Капуста дорожает, огурцы дешевеют: как изменились цены на продукты в Башкирии

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Башкортостанстат опубликовал динамику средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров по региону (на 2 мая). Согласно данным, наибольший рост за неделю показали белокочанная капуста (+19,2%, средняя цена за 1 кг — 25,53 руб.), морковь (+8,6%, средняя цена за 1 кг — 40,48 руб.), репчатый лук (+7,9%, средняя цена за 1 кг — 62,4 руб.). Также незначительно выросли цены на сосиски, вареную колбасу, охлажденную курицу, консервы и крупы.
При этом отмечается снижение цен на огурцы (-9%, средняя цена за 1 кг — 148,97 руб.), куриные яйца (-2,9%, средняя цена за 10 шт. — 72,9 руб.), помидоры (-2,7%, средняя цена за 1 кг — 190,3 руб.), молоко (2,3%, средняя цена за 1 л — 79,55 руб.).