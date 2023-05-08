До 25 дней: стало известно, когда в Уфе начнутся массовые отключения горячей воды

Напомним, что накануне были подведены итоги отопительного сезона на заседании оперативного штаба в администрации Уфы. Первый вице-мэр Сергей Кожевников призвал ресурсников активнее работать с управляющими компаниями, проводить работы единоразово и в полном объеме, чтобы у жителей города не отключали воду несколько раз за лето. Актуальный график отключения горячей воды говорит о том, что пожелание в текущем сезоне учтено не будет.