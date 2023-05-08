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До 25 дней: стало известно, когда в Уфе начнутся массовые отключения горячей воды

8 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI

В Уфе периодические массовые отключения горячей воды стартуют уже в середине мая

Стали известны графики отключения горячей воды в Уфе и по Башкирии на грядущий летний сезон, первые отключения начнутся уже в мае.

В Уфе начинаются массовые периодические отключения горячей воды для текущего ремонта отопительного оборудования, ремонта тепломагистралей и квартальных тепловых сетей, а также для их гидравлических испытаний.

МУП УИС опубликовал на своем сайте список адресов, собранный в хронологическом порядке. Отметим, что первые отключения горячей воды начнутся сразу после праздников — 10 мая. БашРТС опубликовал график отключения по всем городам Башкирии — нужно ввести свой адрес и отобразится график отключения горячей воды только по выбранному дому. Отметим, что в сумме максимальный срок отключения достигает 25 дней.

Напомним, что накануне были подведены итоги отопительного сезона на заседании оперативного штаба в администрации Уфы. Первый вице-мэр Сергей Кожевников призвал ресурсников активнее работать с управляющими компаниями, проводить работы единоразово и в полном объеме, чтобы у жителей города не отключали воду несколько раз за лето. Актуальный график отключения горячей воды говорит о том, что пожелание в текущем сезоне учтено не будет.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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