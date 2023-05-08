До 25 дней: стало известно, когда в Уфе начнутся массовые отключения горячей воды

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В Уфе начинаются массовые периодические отключения горячей воды для текущего ремонта отопительного оборудования, ремонта тепломагистралей и квартальных тепловых сетей, а также для их гидравлических испытаний.
МУП УИС опубликовал на своем сайте список адресов, собранный в хронологическом порядке. Отметим, что первые отключения горячей воды начнутся сразу после праздников — 10 мая. БашРТС опубликовал график отключения по всем городам Башкирии — нужно ввести свой адрес и отобразится график отключения горячей воды только по выбранному дому. Отметим, что в сумме максимальный срок отключения достигает 25 дней.
Напомним, что накануне были подведены итоги отопительного сезона на заседании оперативного штаба в администрации Уфы. Первый вице-мэр Сергей Кожевников призвал ресурсников активнее работать с управляющими компаниями, проводить работы единоразово и в полном объеме, чтобы у жителей города не отключали воду несколько раз за лето. Актуальный график отключения горячей воды говорит о том, что пожелание в текущем сезоне учтено не будет.