Башкирия отправит в ЛНР большую бригаду строителей восстанавливать жилье и соцобъекты

Радий Хабиров в соцсетях поделился информацией о том, что после майских праздников Республика Башкортостан направит в Луганскую Народную Республику большую бригаду строителей для проведения восстановления жилых домов и социальных объектов. Об этом стало известно по итогам встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.