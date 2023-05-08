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Башкирия отправит в ЛНР большую бригаду строителей восстанавливать жилье и соцобъекты

8 мая 2023, 13:53
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров: в ЛНР приедут строители из Башкирии восстанавливать жилье и соцобъекты

Радий Хабиров заявил, что после 11 мая направит в ЛНР большую бригаду строителей из Башкирии для восстановительных работ.

Радий Хабиров в соцсетях поделился информацией о том, что после майских праздников Республика Башкортостан направит в Луганскую Народную Республику большую бригаду строителей для проведения восстановления жилых домов и социальных объектов. Об этом стало известно по итогам встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

В своем Telegram-канале Леонид Пасечник отметил, что речь идет о восстановлении 11 жилых домов и 5 социальных объектов, добавив, что «с руководителем братского региона уже сложились теплые и дружественные отношения».

— Как и в прошлом году, детские лагеря Башкортостана готовы принять школьников из Луганской Народной Республики. В 2022 году в нашей республике отдохнули 1,5 тысячи ребят, — также сообщил Радий Хабиров в соцсетях.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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