Жители Башкирии показали как площадка для мусора захватывает мечеть и все вокруг

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
На странице главы Башкирии под последним постом об успехах юного химика из Уфы пока не так много комментариев-жалоб. И среди небольшого количества комментариев особенно хорошо заметны фотографии контейнерных площадок, заваленных мусором.
— Село Куяново, Краснокамский район, улица Лесная, напротив мечети, баки полные, мусор летит в наши дома. Каждый день убираем территорию от мусора. Сделайте уже что-нибудь. Не в первый раз пишу. Или вообще уберите эти баки! , — возмущается Алсу С.
Примерно с такой же претензией на странице у главы выступает житель села Николо-Березовка Азат Ф. Мужчина прилагает фото и предлагает главе республики что называется «найти отличия».
— Какое разделение уборки мусора: одна контейнерная площадка стоит на улице где живёт глава сельсовета и вывозят каждый день, вторая где живёт простой народ и мусором уже даже проезжую часть завалило. Сельсовет постоянно отписки делает что рег оператору дал заявку и что толку? — негодует мужчина.
Похожая ситуация в комментариях и в официальной группе администрации Краснокамского района в соцсети ВКонтакте. Там в закрепленном посте с предложением проголосовать за объекты, которые претендуют на благоустройство, только и разговоров, что о мусоре. И судя по ним проблема эта «переходящая», мусор на который жалуются местные жители с апреля не убрали и к 7 мая.
Так в ответ на гнев жителей и требования убрать мусор страница Краснокамский район Республики Башкортостан сообщает, что по состоянию на 4 мая мусор с контейнерной площадки по улице Зенцова на повороте с улицы Ленина в селе Николо-Березовка региональный оператор ООО «Дюртюлимелиоводстрой» не вывез. Администрация сельского поселения направила уведомление регоператору о фактах невывоза мусора с контейнерных площадок села для актирования нарушения графика вывоза.
«Дюртюлимелиоводстрой», одного из четырех регоператоров по обращению с ТКО уже неонократно критиковал глава республики Радий Хабиров. Так 17 октября, на оперативном совещании в ЦУРе глава региона поручил подчиненным довести до конца работу ситуацию с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой».
— Дожимайте этот вопрос. Только не затягивайте. Тот, кто не хочет нормально работать в республике, работать не должен, — отрезал тогда Радий Хабиров.
Директор «Дюртюлимелиоводстрой» Лилия Нугаева сложившуюся в районе ситуацию прокомментировала.
— Проблема с вывозом мусора после традиционных майских субботников проявляется из года в год. Дело в том, что регоператоры не обязаны вывозить мусор, собранный и оставленный на контейнерных площадках во время весенней уборки территорий. Этот мусор утилизировать по закону обязаны муниципалитеты. Но, поскольку, местные администрации, зачастую, не заключают контракты на вывоз нужного объёма собранного мусора, он оказывается на контейнерных площадках для бытовых отходов. Мы, конечно же, вывозим весь этот дополнительный мусор за свой счёт, но в результате страдает логистика вывоза обычных ТКО. Люди, ожидаемо, недовольны. Кстати, в тех наших районах, где местные власти более расторопны, жалоб нет, — высказалась о вероятных причинах такой ситуации Лилия Нугаева.
Не менее важно рассказать и о том, что село Николо-Березовка это историческое село, где в прошлом году завершили масштабное преображение.
В своих социальных сетях год назад Радий Хабиров опубликовал впечатляющие фотографии до и после.
— Благоустраиваем историческую часть села Николо-Березовка в Краснокамском районе. Это единственное село республики, расположенное на берегу Камы. Поселение старинное, с богатой историей. Наша задача — сохранить эту историческую красоту и уникальность, — подписал фотографии руководитель региона — Туристический потенциал у села очень большой, и мы готовимся к потоку гостей.