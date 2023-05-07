Жители Башкирии показали как площадка для мусора захватывает мечеть и все вокруг

Похожая ситуация в комментариях и в официальной группе администрации Краснокамского района в соцсети ВКонтакте. Там в закрепленном посте с предложением проголосовать за объекты, которые претендуют на благоустройство, только и разговоров, что о мусоре. И судя по ним проблема эта «переходящая», мусор на который жалуются местные жители с апреля не убрали и к 7 мая.