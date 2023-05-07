В Уфе садовод пострадал на пути к речной переправе

Уфимец 1958 года рождения 7 мая хотел провести день в своем саду, добраться до которого можно лишь переправившись через реку. Мужчина спокойно спускался вниз к Дудкинской переправе, но проявил осторожность увидев проезжающий по дороге автомобиль. Чтобы не попасть в ДТП садовод сделал шаг назад, но оступился и встать уже не смог.