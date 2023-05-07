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В Уфе садовод пострадал на пути к речной переправе

7 мая 2023, 11:43
Фото: 1MI

В Уфе садовод пропуская авто оступился и упал и вместо огорода попал в больницу

Пострадавший смог вызвать спасателей, которые смогли помочь мужчине попасть к медикам, сообщили в пресс-службе УГЗ по Уфе 7 мая.

Уфимец 1958 года рождения 7 мая хотел провести день в своем саду, добраться до которого можно лишь переправившись через реку. Мужчина спокойно спускался вниз к Дудкинской переправе, но проявил осторожность увидев проезжающий по дороге автомобиль. Чтобы не попасть в ДТП садовод сделал шаг назад, но оступился и встать уже не смог.

Оценив ситуацию он вызвал спасателей, которые оперативно прибыли на место, оказали ему первую медпомощь, а именно наложили шину и передали медикам, которые благополучно его госпитализировали. До медиков спасатели довезли травмированного мужчину на автомобиле.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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