В Уфе садовод пострадал на пути к речной переправе

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Уфимец 1958 года рождения 7 мая хотел провести день в своем саду, добраться до которого можно лишь переправившись через реку. Мужчина спокойно спускался вниз к Дудкинской переправе, но проявил осторожность увидев проезжающий по дороге автомобиль. Чтобы не попасть в ДТП садовод сделал шаг назад, но оступился и встать уже не смог.
Оценив ситуацию он вызвал спасателей, которые оперативно прибыли на место, оказали ему первую медпомощь, а именно наложили шину и передали медикам, которые благополучно его госпитализировали. До медиков спасатели довезли травмированного мужчину на автомобиле.