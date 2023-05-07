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В Уфе родился ребенок-богатырь

7 мая 2023, 10:28
Фото: telegram-канал Айрата Рахматуллина

«Будущий защитник»: в ГКБ № 8 в Уфе родился богатырь весом 5 килограмм и ростом 62 см

О крупном мальчике, рожденном в Уфе перед праздником Победы, рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин 7 мая.

В telegram-канале министра здравоохранения Башкирии появился пост о рождении в Уфе настоящего богатыря. Мальчик весом в 5 килограммов и ростом 62 сантиметра появился на свет в роддоме городской клинической больницы № 8

— Настоящий богатырь, будущий защитник Отечества! Пусть растёт крепким и здоровым! — подписал фото крупного младенца Айрат Рахматуллин.

Напомним, в Башкирии в 2022 году на свет появилось свыше 36 тысяч младенцев, причем более трети из них — 12,7 тысяч — являются первенцами, 33% или 11,9 тысяч от общего числа новорожденных являются вторыми по очередности, 22% (7,9 тысяч) — третьими, 6% (2,3 тысяч) — четвёртыми, 4% (1,3 тысяч) — пятыми и более. Каким по счету у мамы появился малыш-богатырь министр Рахматуллин не раскрыл.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Новости Уфы#Общество
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