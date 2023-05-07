В Уфе родился ребенок-богатырь

Напомним, в Башкирии в 2022 году на свет появилось свыше 36 тысяч младенцев, причем более трети из них — 12,7 тысяч — являются первенцами, 33% или 11,9 тысяч от общего числа новорожденных являются вторыми по очередности, 22% (7,9 тысяч) — третьими, 6% (2,3 тысяч) — четвёртыми, 4% (1,3 тысяч) — пятыми и более. Каким по счету у мамы появился малыш-богатырь министр Рахматуллин не раскрыл.