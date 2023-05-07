В МЧС по Башкирии предупредили жителей о пугающих контрастах погоды

У природы может быть и нет плохой погоды, но неблагоприятные метеорологические условия точно есть. О них и рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии. Причем уточнив, что в грядущие сутки Башкирия увидит весьма широкий перечень этих условий.