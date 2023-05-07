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В МЧС по Башкирии предупредили жителей о пугающих контрастах погоды

7 мая 2023, 10:08
Фото: 1MI

В Башкирии чрезвычайную пожароопасность дополнят заморозки, порывы ветра и туман

Пресс-служба чрезвычайного ведомства опубликовала пугающий прогноз погоды 7 мая.

У природы может быть и нет плохой погоды, но неблагоприятные метеорологические условия точно есть. О них и рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии. Причем уточнив, что в грядущие сутки Башкирия увидит весьма широкий перечень этих условий.

Так опасные погодные явления будут в Башкирии весьма контрастными, от чрезвычайной пожароопасности в южных районах, до заморозков в северо-восточных районах. И в воздухе и на поверхности почвы температура может опуститься до — 5 градусов.

С 20 часов сегодняшнего дня по республике прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, но по югу республики все же пройдет небольшой дождь.

— Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5° днем +10, +15°. Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман, видимость 500-1000 метров, — сообщили в МЧС по Башкирии.
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Погода
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