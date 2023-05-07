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Published Сегодня, 15:43

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В генеральной репетиции парада Победы в Уфе приняли участие самолеты и вертолеты

7 мая 2023, 15:43
Фото: mkset.ru
Над проспектом Октября в Уфе пролетели самолеты и вертолеты, их снял на видео корреспондент Mkset 7 мая.

Генеральная репетиция парада Победы на то и генеральная, чтобы проводить парад «по настоящему». Поэтому участие в ней принимали все, кто выйдет участвовать в параде непосредственно в День Победы 9 мая.

По этой причине в день генеральной репетиции на проспекте Октября собрались не только военнослужащие и военная техника, которая предназначена передвигаться по земле, но и авиация. А именно малая авиация и вертолеты. Ранее на оперативке в ЦУР звучали и цифры. Во время парада над проспектом пролетят пять вертолетов и 9 самолетов гражданской авиации.

вертолеты и флаги
Видео: mkset.ru
Танки и военные в центре Уфы: смотрим на генеральную репетицию парада Победы
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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