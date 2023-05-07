В генеральной репетиции парада Победы в Уфе приняли участие самолеты и вертолеты

По этой причине в день генеральной репетиции на проспекте Октября собрались не только военнослужащие и военная техника, которая предназначена передвигаться по земле, но и авиация. А именно малая авиация и вертолеты. Ранее на оперативке в ЦУР звучали и цифры. Во время парада над проспектом пролетят пять вертолетов и 9 самолетов гражданской авиации.