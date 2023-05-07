В генеральной репетиции парада Победы в Уфе приняли участие самолеты и вертолеты

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Генеральная репетиция парада Победы на то и генеральная, чтобы проводить парад «по настоящему». Поэтому участие в ней принимали все, кто выйдет участвовать в параде непосредственно в День Победы 9 мая.
По этой причине в день генеральной репетиции на проспекте Октября собрались не только военнослужащие и военная техника, которая предназначена передвигаться по земле, но и авиация. А именно малая авиация и вертолеты. Ранее на оперативке в ЦУР звучали и цифры. Во время парада над проспектом пролетят пять вертолетов и 9 самолетов гражданской авиации.