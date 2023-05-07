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Posted 7 мая 07:40

Published 7 мая 07:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

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В Башкирии заработали мобильные офисы «Мой бизнес»

7 мая 2023, 07:40
Фото: 1MI
Центр «Мой бизнес» РБ возобновил выезды мобильных офисов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства предпринимательства и туризма РБ.

Консультации по интересующим вопросам уже получили предприниматели Сибая, Акъяра и Старосубхангулово. Выездные приемы организованы в рамках реализации в республике национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

— Основная задача мобильного офиса — сделать услуги Центра ближе и доступнее для предпринимателей региона. На таких встречах предприниматели узнают о мерах поддержки, также такой формат дает возможность получить информацию об основных потребностях малого бизнеса на местах. Учитывая положительные отзывы, данную работу планируем продолжить, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.

До октября 2023 года планируется организовать встречи еще в 18 муниципалитетах республики. Ближайшие выезды мобильного офиса «Мой бизнес» РБ пройдут в города Октябрьский и Белорецк 3 и 15 мая соответственно.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовал в мае 2018 года и направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата. В его структуру входят четыре федеральных проекта, которые призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн к 2024 году.

 

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Касается каждого#Башкортостан
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