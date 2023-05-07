В Башкирии заработали мобильные офисы «Мой бизнес»

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовал в мае 2018 года и направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата. В его структуру входят четыре федеральных проекта, которые призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн к 2024 году.