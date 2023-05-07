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В Башкирии туристка сорвалась с Вишневой горы

7 мая 2023, 12:12
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии 51-летняя туристка сорвалась с Вишневой горы и попала в больницу

Число сорвавшихся со скал в нынешнем году продолжает неизбежно расти, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС 7 мая.

В Белорецком районе Башкирии 7 мая женщина 1972 года рождения сорвалась с Вишневой горы. Упавшую со скалы женщину нашли спасатели и транспортировали пострадавшую женщину до машины скорой помощи, которая находилась в трех километрах от места происшествия.

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям напомнили, что из года в год со скал падают туристы, но все равно продолжают выходить на опасные участки и пополнять список несчастных случаев. Таких случаев только на рубеже апреля и мая в Башкирии было немало.

Первым со скалы в Белорецке сорвался в реку подросток, к сожалению ребенок погиб. Вчера Mkset сообщал о подобной истории из соседнего Бурзянского района, однако ее в чрезвычайных службах до сих пор не подтвердили и не опровергли.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Происшествия
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