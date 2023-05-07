В Башкирии туристка сорвалась с Вишневой горы

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям напомнили, что из года в год со скал падают туристы, но все равно продолжают выходить на опасные участки и пополнять список несчастных случаев. Таких случаев только на рубеже апреля и мая в Башкирии было немало.