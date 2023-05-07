В Башкирии погиб 62-летний водитель ВАЗ, попавший в ДТП с водителем иномарки без прав

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Утром 7 мая в Учалинском районе Башкирии на 128 км дороги Белорецк-Миасс произошло встречное столкновение иномарки «Митсубиси Лансер» и отечественной семерки. В результате происшествия 62-летний водитель автобуса пострадал так сильно, что скончался на месте до приезда скорой помощи. Также пострадал в столкновении и водитель иномарки, 27-летнего ранее лишенного прав водителя госпитализировали.
Помимо водителей пострадали и пассажиры, пресс-служба ГИБДД сообщает о пяти пострадавших среди пассажиров обоих авто. Их состояние здоровья не уточняется, известно лишь то, что утром их осматривали медики.
На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства происшествия.