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В Башкирии погиб 62-летний водитель ВАЗ, попавший в ДТП с водителем иномарки без прав

7 мая 2023, 12:38
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Помимо погибшего водителя в происшествии пострадал и водитель без прав, а также 5 пассажиров обоих машин, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Утром 7 мая в Учалинском районе Башкирии на 128 км дороги Белорецк-Миасс произошло встречное столкновение иномарки «Митсубиси Лансер» и отечественной семерки. В результате происшествия 62-летний водитель автобуса пострадал так сильно, что скончался на месте до приезда скорой помощи. Также пострадал в столкновении и водитель иномарки, 27-летнего ранее лишенного прав водителя госпитализировали.

Помимо водителей пострадали и пассажиры, пресс-служба ГИБДД сообщает о пяти пострадавших среди пассажиров обоих авто. Их состояние здоровья не уточняется, известно лишь то, что утром их осматривали медики.

На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Новости Башкирии#Происшествия
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