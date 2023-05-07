Танки и военные в центре Уфы: смотрим на генеральную репетицию парада Победы

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
7 мая в Уфе проходит генеральная репетиция парада Победы, который уже послезавтра, 9 мая пройдет по проспекту Октября. Торжественным маршем пройдут по улице и военнослужащие и машины. На репетиции собрались все.
На оперативке правительства Башкирии в ЦУР е в минувший понедельник чуть приоткрывали завесу тайны и сообщали, что по проспекту Октября пройдет 21 парадный расчет из числа военнослужащих гарнизона, ветераны военной службы, кинологическая служба и конница МВД, впервые примут участие участники СВО и кадетские классы морских пехотинцев.
Далее запланирован проход механизированной колонны из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны и девяти современных образцов. Завершит парад пролет пяти вертолетов и девяти самолетов малой авиации.
А вот техника на проспект выехала.
За репетицией пришли понаблюдать немало уфимцев, наш корреспондент невольно заснял толпу и передал, что солнце, медленно заходя, продолжает светить, причем делает это с небывалой силой. Многие зрители репетиции, что называется «смотрят, но не видят».
И во время репетиций проезжая часть отделена от тротуара заграждениями, даже на репетиции все «по настоящему». У ограниченных участков проспекта, как и на прошлой репетиции, работают регулировщики. Однако на это раз, к счастью, без происшествий.
Оцените масштаб оркестра и сколько подобных групп военнослужащих ждут своего часа на репетиции.
А теперь давайте посмотрим только на технику
И вот подготовка к репетиции позади. К бою барабанов прибавляется и музыкальное сопровождение. За репетицией наблюдает множество желающих.
И вот по проспекту пошли военнослужащие с флагами, завораживающее зрелище.
Репетиция парада в разгаре и уже близится к концу. Уфе остается лишь с трепетом ждать самого парада. А еще надеяться на то, что погода будет благосклонна и посетить парад Победы смогут все желающие.