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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

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Танки и военные в центре Уфы: смотрим на генеральную репетицию парада Победы

7 мая 2023, 14:26
Фото: mkset.ru
Прямо сейчас за генеральной репетицией парада, ради которой вышло солнце, наблюдает корреспондент Mkset.

7 мая в Уфе проходит генеральная репетиция парада Победы, который уже послезавтра, 9 мая пройдет по проспекту Октября. Торжественным маршем пройдут по улице и военнослужащие и машины. На репетиции собрались все.

барабаны пока что единственный акомпанимент шествиябарабаны пока что единственный акомпанимент шествия
барабаны пока что единственный акомпанимент шествия
Фото: mkset.ru

На оперативке правительства Башкирии в ЦУР е в минувший понедельник чуть приоткрывали завесу тайны и сообщали, что по проспекту Октября пройдет 21 парадный расчет из числа военнослужащих гарнизона, ветераны военной службы, кинологическая служба и конница МВД, впервые примут участие участники СВО и кадетские классы морских пехотинцев. 

масштабы впечатляютмасштабы впечатляют
масштабы впечатляют
Фото: mkset.ru

Далее запланирован проход механизированной колонны из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны и девяти современных образцов. Завершит парад пролет пяти вертолетов и девяти самолетов малой авиации. 

А вот техника на проспект выехала. 

наблюдателей у парада хватаетнаблюдателей у парада хватает
наблюдателей у парада хватаетнаблюдателей у парада хватает
наблюдателей у парада хватаетнаблюдателей у парада хватает
наблюдателей у парада хватает
Фото: mkset.ru

За репетицией пришли понаблюдать немало уфимцев, наш корреспондент невольно заснял толпу и передал, что солнце, медленно заходя, продолжает светить, причем делает это с небывалой силой. Многие зрители репетиции, что называется «смотрят, но не видят».

дождь и пасмурная погода будто по заказу исчезли и уступили солнцудождь и пасмурная погода будто по заказу исчезли и уступили солнцу
дождь и пасмурная погода будто по заказу исчезли и уступили солнцу
Фото: mkset.ru
какова видимость у марширующих остается лишь предполагать
Видео: mkset.ru

И во время репетиций проезжая часть отделена от тротуара заграждениями, даже на репетиции все «по настоящему». У ограниченных участков проспекта, как и на прошлой репетиции, работают регулировщики. Однако на это раз, к счастью, без происшествий.

ограничение движенияограничение движения
ограничение движения
Фото: mkset.ru

Оцените масштаб оркестра и сколько подобных групп военнослужащих ждут своего часа на репетиции.

масштабы впечатляютмасштабы впечатляют
масштабы впечатляютмасштабы впечатляют
масштабы впечатляютмасштабы впечатляют
масштабы впечатляют
Фото: mkset.ru

А теперь давайте посмотрим только на технику

военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техникавоенная техника
военная техника
Фото: mkset.ru

И вот подготовка к репетиции позади. К бою барабанов прибавляется и музыкальное сопровождение. За репетицией наблюдает множество желающих.

тихо! идет репетиция!
Видео: mkset.ru

И вот по проспекту пошли военнослужащие с флагами, завораживающее зрелище.

держим строй
Видео: mkset.ru

Репетиция парада в разгаре и уже близится к концу. Уфе остается лишь с трепетом ждать самого парада. А еще надеяться на то, что погода будет благосклонна и посетить парад Победы смогут все желающие.

не обошелся парад и без верных друзей и братьев наших меньших
Видео: mkset.ru
Видео: mkset.ru
Закулисье парада Победы в Уфе: смотрим, как проходит репетиция в центре прямо сейчас
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Видео
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