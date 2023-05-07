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Садоводы в Уфе «пригрели» на участке ядовитую змею

7 мая 2023, 12:16. Обновлено в 12:19
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Уфе в теплице СНТ «Рица» садоводы пригрели смертельно опасную змею гадюку

Незваную и неприятную гостью помогли выгнать с участка только спасатели Госкомитета РБ по ЧС 7 мая.

7 мая в Уфе в теплице садового некоммерческого товарищества «Рица» хозяева обнаружили не просто не приятную, а вполне опасную гостью. В теплой теплице хозяева невольно пригрели не просто змею, а настоящую гадюку.

К счастью хозяева не решились сами выдворять змею, а обратились к спасателям, которые прибыли на место, отловили опасную гостью и проводили ее в ближайшую лесополосу, где уже отпустили на самовыгул.

— При обнаружении змеи необходимо соблюдать спокойствие, не делать резких движений, не пугать и не пытаться ее изловить, трогать палкой или рукой. Звоните по номеру «112», приедут спасатели, которые помогут вернуть змею в среду её обитания, — напомнили правила поведения в Госкомитете.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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