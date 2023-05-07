Садоводы в Уфе «пригрели» на участке ядовитую змею

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
7 мая в Уфе в теплице садового некоммерческого товарищества «Рица» хозяева обнаружили не просто не приятную, а вполне опасную гостью. В теплой теплице хозяева невольно пригрели не просто змею, а настоящую гадюку.
К счастью хозяева не решились сами выдворять змею, а обратились к спасателям, которые прибыли на место, отловили опасную гостью и проводили ее в ближайшую лесополосу, где уже отпустили на самовыгул.
— При обнаружении змеи необходимо соблюдать спокойствие, не делать резких движений, не пугать и не пытаться ее изловить, трогать палкой или рукой. Звоните по номеру «112», приедут спасатели, которые помогут вернуть змею в среду её обитания, — напомнили правила поведения в Госкомитете.