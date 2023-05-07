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Пилот самолёта из Уфы сделал заявление и вернулся в аэропорт

7 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Самолет собирался вылететь в Ереван, но в воздухе возникли непредвиденные обстоятельства, сообщил AVIAINCIDENT 7 мая.

Поздним вечером субботы 6 мая в аэропорт Уфу вернулся самолет только что вылетевший в Ереван. Известно, что после взлёта азимут 227° удаление 145 от Уфы КВС доложил о некорректной работе высотной системы. На основании данной информации экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Самолет «Ширак Авиа» благополучно приземлился в Уфе.

Mkset пообщался с пилотом о том по каким причинам с самолетами происходят разного рода инциденты, мнение специалиста можно узнать здесь.

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