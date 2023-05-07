Огонь и вода: В Уфе очевидцы засняли как под дождем загорелись троллейбусные линии

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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7 мая в Уфу пришел дождь. Однако сюрпризы погоды принесли и совсем неожиданные сюрпризы, а именно возгорание дельты контактной сети на проспекте Октября в районе Театра Кукол. Там из-за дождя заискрились и загорелись троллейбусные линии. После короткого фаер-шоу линии прогорели и очевидцы уехали прочь с места событий.
Начальник службы движения МУЭТ Зульфия Асадуллина назвала изданию «Башинформ» причины возгорания — ими стал дождь и о том, каковы были последствия происшествия.
— Из-за происшествия были задержаны два троллейбуса №13 и №22. На время аварийных работ их движение было приостановлено, однако остальной электротранспорт продолжил деятельность, изменив свои маршруты, — рассказала Асадуллина.