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Огонь и вода: В Уфе очевидцы засняли как под дождем загорелись троллейбусные линии

7 мая 2023, 08:30

На проспекте Октября в Уфе под дождем вспыхнула и сгорела дельта контактной сети

Аварийные работы завершили менее чем за час, сообщили в службе движения МУЭТ 7 мая.

7 мая в Уфу пришел дождь. Однако сюрпризы погоды принесли и совсем неожиданные сюрпризы, а именно возгорание дельты контактной сети на проспекте Октября в районе Театра Кукол. Там из-за дождя заискрились и загорелись троллейбусные линии. После короткого фаер-шоу линии прогорели и очевидцы уехали прочь с места событий.

Видео: ИА "Башинформ"

Начальник службы движения МУЭТ Зульфия Асадуллина назвала изданию «Башинформ» причины возгорания — ими стал дождь и о том, каковы были последствия происшествия.

— Из-за происшествия были задержаны два троллейбуса №13 и №22. На время аварийных работ их движение было приостановлено, однако остальной электротранспорт продолжил деятельность, изменив свои маршруты, — рассказала Асадуллина.
В Уфе полностью сгорели два троллейбуса
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#Видео
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