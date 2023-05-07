Огонь и вода: В Уфе очевидцы засняли как под дождем загорелись троллейбусные линии

7 мая в Уфу пришел дождь. Однако сюрпризы погоды принесли и совсем неожиданные сюрпризы, а именно возгорание дельты контактной сети на проспекте Октября в районе Театра Кукол. Там из-за дождя заискрились и загорелись троллейбусные линии. После короткого фаер-шоу линии прогорели и очевидцы уехали прочь с места событий.