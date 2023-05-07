Очевидцы: в центре Уфы настоящие лоси переходят дорогу в неположенном месте

Mkset обратился за комментариями в пресс службу МЧС и минэкологии Башкирии. В МЧС пояснили, что на данном видео животные очень быстро перебазировались из одной части леса в другую и о них спасателям не сообщали. В пресс-службе минэкологии сообщили, что на данный момент подтвердить или же опровергнуть информацию не могут, однако напомнили, что начало мая это период, когда вероятность встретить лося на дороге возрастает.