Очевидцы: в центре Уфы настоящие лоси переходят дорогу в неположенном месте

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:44
7 мая в популярных городских сообществах стало распространяться видео снятое из салона автомобиля, которому пришлось пропустить достаточно непривычных “пешеходов”. Ими стали два лося, которые неспеша переходили участок дороги, которая очень сильно напоминает участок улицы Менделеева между трамплином и Ак-Йортом.
Mkset обратился за комментариями в пресс службу МЧС и минэкологии Башкирии. В МЧС пояснили, что на данном видео животные очень быстро перебазировались из одной части леса в другую и о них спасателям не сообщали. В пресс-службе минэкологии сообщили, что на данный момент подтвердить или же опровергнуть информацию не могут, однако напомнили, что начало мая это период, когда вероятность встретить лося на дороге возрастает.
— Только с начала года на территории республики зарегистрировано 12 ДТП с участием диких животных, в которых погибли 5 лосей, 6 косуль, 1 медведь. Это связано с перемещением копытных животных в местах обитания. Они стремятся быстрее пересечь трассу, вероятно, не видят в транспорте опасности, поэтому и попадают под колеса, — уточнили в ведомстве.
Минэкологии Башкирии обращает внимание водителей на то, что проезжая лесные районы необходимо снижать скорость перед знаком «Дикие животные». Если ДТП с животными происходит в районе действия знака, водителю придется не только возмещать ущерб, нанесенный животному миру, но и понести административное наказание. В случае гибели при ДТП лося — возмещается причиненный вред в размере 80 тыс. рублей, косули — 40 тыс. рублей, кабана — 30 тыс. рублей, медведя — 60 тыс. рублей.
Примечательно, что в комментариях уфимцы согласны с тем, что это именно Уфа и недоумевают только по причине того, что на этом участке дороги отсутствуют соответствующие знаки.