Мэрия рассказала какие улицы и на какой срок перекроют ко дню Победы в Уфе

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
С 7 часов утра субботы 6 мая и до самого окончания праздничных мероприятий в День Победы будет закрыт внутренний участок вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проезда.
Сегодня, в воскресенье 7 мая с 18:00 до 21:30 для проведения генеральной репетиции торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение на проспекте Октября — от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах — от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной — от Южного проезда до Северного.
Перечисленные выше участки дорог перекроют также 9 мая с 10:00 до 14:30 — на период организации и торжественного прохождения военнослужащих по проспекту Октября. То есть на время подготовки и проведения парада.
С 20:00 8 мая до 00:00 10 мая на Советской площади ограничат движение по улице Советской — от Заки Валиди до Пушкина и по улице Пушкина — от Цюрупы до Ленина. Там будет проходить праздничный концерт.
В пресс-службе мэрии особенно подчеркивают то, что выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Жителям рекомендуется заблаговременно сменить место парковки, если в эти дни планируются какие-то поездки.