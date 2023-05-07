Мэрия рассказала какие улицы и на какой срок перекроют ко дню Победы в Уфе

Сегодня, в воскресенье 7 мая с 18:00 до 21:30 для проведения генеральной репетиции торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение на проспекте Октября — от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах — от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной — от Южного проезда до Северного.