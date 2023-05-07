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Мэрия рассказала какие улицы и на какой срок перекроют ко дню Победы в Уфе

7 мая 2023, 11:19
Фото: 1MI

Известен график перекрытия улиц в Уфе во время торжеств ко дню Победы с 7 по 10 мая

Некоторые дороги закрыты уже сейчас, уточнили в пресс-службе мэрии Уфы 7 мая.

С 7 часов утра субботы 6 мая и до самого окончания праздничных мероприятий в День Победы будет закрыт внутренний участок вдоль проспекта Октября от Южного до Северного проезда.

Сегодня, в воскресенье 7 мая с 18:00 до 21:30 для проведения генеральной репетиции торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение на проспекте Октября — от улицы Шафиева до Кольской; на Южном и Северном проездах — от проспекта Октября до Российской; на улице Новогорной — от Южного проезда до Северного.

Перечисленные выше участки дорог перекроют также 9 мая с 10:00 до 14:30 — на период организации и торжественного прохождения военнослужащих по проспекту Октября. То есть на время подготовки и проведения парада.

С 20:00 8 мая до 00:00 10 мая на Советской площади ограничат движение по улице Советской — от Заки Валиди до Пушкина и по улице Пушкина — от Цюрупы до Ленина. Там будет проходить праздничный концерт.

В пресс-службе мэрии особенно подчеркивают то, что выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы. Жителям рекомендуется заблаговременно сменить место парковки, если в эти дни планируются какие-то поездки.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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