Лесные пожары в Башкирии предупреждают с воздуха

К нарушителям режима применяются штрафы. Для граждан установлен административный штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Если же в результате противоправных халатных действий начался лесной пожар, предусмотрен как штраф от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по ч. 1 или 2 ст. 261 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы. Для юридических лиц предусмотрен административный штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей. А при возникновении лесного пожара — от одного миллиона до двух миллионов рублей.