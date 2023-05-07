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Posted 7 мая 14:47

Published 7 мая 14:47

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

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Лесные пожары в Башкирии предупреждают с воздуха

7 мая 2023, 14:47
Фото: 1MI
В республике продолжается авиапатрулирование лесного фонда, это позволяет оперативно обнаружить очаги возгорания и быстро их ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства РБ.

Профилактическая работа по недопущению возгораний в лесном фонде и минимизации ущерба от природных пожаров ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

По словам министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова, авиационная разведка территории региона необходима в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. А в Башкирии с 30 апреля установлен IV класс пожароопасности.

— На сегодня с помощью авиационного патрулирования ведется мониторинг 4,1 миллиона гектаров гослесфонда, или 72% территории, — сказал министр.

Со дня объявления пожароопасного сезона — с 31 марта — в рамках этой работы выполнено три облета общей продолжительностью 10 часов.

— Обычно полеты выполняются на высоте 800 м, в горной местности высота увеличивается до 1,5 тысячи метров, радиус площади обзора составляет — 30 километров, — рассказывает руководитель лесопожарного центра республики Айрат Юсупов. — На территории республики определено 30 маршрутов авиапатрулирования, из них шесть основных, протяженностью 3,5 тысячи километров, и 24 — резервных, на которые самолеты отправляются в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В пресс-службе минлесхоза напомнили, что с 17 апреля по 15 мая на территории Башкирии введен особый противопожарный режим, в том числе он распространяется и на земли лесного фонда. На это же время введен запрет на посещение людьми лесов и въезд в них любого вида транспорта. Исключения сделаны для лиц, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах — с их охраной, защитой, воспроизводством лесов согласно договору аренды и купли-продажи деревьев.

К нарушителям режима применяются штрафы. Для граждан установлен административный штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Если же в результате противоправных халатных действий начался лесной пожар, предусмотрен как штраф от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по ч. 1 или 2 ст. 261 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы. Для юридических лиц предусмотрен административный штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей. А при возникновении лесного пожара — от одного миллиона до двух миллионов рублей.

 

#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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