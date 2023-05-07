Лесные пожары в Башкирии предупреждают с воздуха

Posted 7 мая 14:47
Published 7 мая 14:47
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Профилактическая работа по недопущению возгораний в лесном фонде и минимизации ущерба от природных пожаров ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
По словам министра лесного хозяйства республики Марата Шарафутдинова, авиационная разведка территории региона необходима в случае установления 3-5 классов пожароопасности, когда вероятность возникновения лесных пожаров наиболее высока. А в Башкирии с 30 апреля установлен IV класс пожароопасности.
— На сегодня с помощью авиационного патрулирования ведется мониторинг 4,1 миллиона гектаров гослесфонда, или 72% территории, — сказал министр.
Со дня объявления пожароопасного сезона — с 31 марта — в рамках этой работы выполнено три облета общей продолжительностью 10 часов.
— Обычно полеты выполняются на высоте 800 м, в горной местности высота увеличивается до 1,5 тысячи метров, радиус площади обзора составляет — 30 километров, — рассказывает руководитель лесопожарного центра республики Айрат Юсупов. — На территории республики определено 30 маршрутов авиапатрулирования, из них шесть основных, протяженностью 3,5 тысячи километров, и 24 — резервных, на которые самолеты отправляются в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
В пресс-службе минлесхоза напомнили, что с 17 апреля по 15 мая на территории Башкирии введен особый противопожарный режим, в том числе он распространяется и на земли лесного фонда. На это же время введен запрет на посещение людьми лесов и въезд в них любого вида транспорта. Исключения сделаны для лиц, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах — с их охраной, защитой, воспроизводством лесов согласно договору аренды и купли-продажи деревьев.
К нарушителям режима применяются штрафы. Для граждан установлен административный штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Если же в результате противоправных халатных действий начался лесной пожар, предусмотрен как штраф от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по ч. 1 или 2 ст. 261 УК РФ, максимальное наказание — три года лишения свободы. Для юридических лиц предусмотрен административный штраф от 600 тысяч до одного миллиона рублей. А при возникновении лесного пожара — от одного миллиона до двух миллионов рублей.