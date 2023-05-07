Конгресс-холл Торатау в Уфе раскрыл стоимость ремонта своего фасада

Напомним, конгресс-холл это государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау» куда могут попасть все, это уникальная площадка, подходящая для проведения мероприятий различного формата — от международных конференций и форумов до свадебных регистраций и банкетов.