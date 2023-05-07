Конгресс-холл Торатау в Уфе раскрыл стоимость ремонта своего фасада

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:35
Весна пора обновления. Так решил и Конгресс-холл Торатау в Уфе и открыл тендер по выбору подрядчика, который возьмется за ремонт фасада здания по адресу улица Заки Валиди, 2.
Начальная цена работ отделочных декоративных прочих составляет 1 524 427 рублей, однако потенциальные подрядчики вполне могут предоставить дисконт. В данной закупке примечательно то, что ремонт фасада оплачиваться будет за счет внебюджетных средств на 2023 год.
Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 12 мая, а выберут того, кто разберет и облицует стены, заменит стекла и осуществит ряд прочих отделочных декоративных работ уже 15 мая.
Напомним, конгресс-холл это государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау» куда могут попасть все, это уникальная площадка, подходящая для проведения мероприятий различного формата — от международных конференций и форумов до свадебных регистраций и банкетов.