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Конгресс-холл Торатау в Уфе раскрыл стоимость ремонта своего фасада

7 мая 2023, 05:32
Фото: Eduardo Gubaidullin / tourister.ru

Конгресс-холл Торатау в Уфе ищет подрядчика, который отремонтирует фасад за 1,5 млн

Тендер на “работы отделочные декоративные прочие” объявил сам конгресс-холл 3 мая.

Весна пора обновления. Так решил и Конгресс-холл Торатау в Уфе и открыл тендер по выбору подрядчика, который возьмется за ремонт фасада здания по адресу улица Заки Валиди, 2.

Начальная цена работ отделочных декоративных прочих составляет 1 524 427 рублей, однако потенциальные подрядчики вполне могут предоставить дисконт. В данной закупке примечательно то, что ремонт фасада оплачиваться будет за счет внебюджетных средств на 2023 год.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 12 мая, а выберут того, кто разберет и облицует стены, заменит стекла и осуществит ряд прочих отделочных декоративных работ уже 15 мая.

Напомним, конгресс-холл это государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан «Конгресс-холл Торатау»  куда могут попасть все, это уникальная площадка, подходящая для проведения мероприятий различного формата — от международных конференций и форумов до свадебных регистраций и банкетов.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
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