Как изменилась Башкирия с момента первой инаугурации Владимира Путина в 2000 году

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
7 мая 2000 года, состоялась первая инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. С тех пор, за исключением президентства Дмитрия Медведева, в период с 2008 до 2012 год, он руководит страной.
— Я понимаю, что взял на себя огромную ответственность, и знаю, в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин, покидая Кремль, сегодня вспомнил об этом — произнес слова, которые многим запомнились. Он сегодня повторил в этом зале: «Берегите Россию». Именно в этом я вижу главную президентскую обязанность, - говорил он на первой инаугурации в 2000 году.
К моменту вступления Путина в должность, Башкирия, как и вся страна была потрясена кризисами девяностых. В стране была развалена промышленность, сельское хозяйство, а высокий уровень инфляции «съедал» и без того невысокие доходы жителей страны.
Многие уже забыли, какой отсталой выглядела и столица Башкортостана в те годы. Не было ничего, к чему сегодня привыкли и любят горожане. Нет ни мечети «Ляля-Тюльпан, современных высотных зданий, Гостиный двор лежал в развалинах, а исторический центр Уфы был словно забыт и заброшен. Не было храма Рождества Богородицы, на месте Конгресс-холла красовался овраг, а о проспекте Салавата Юлаева не было даже разговоров.
Если в 1999 году году валовый региональный продукт Башкортостана составлял 97,6 млрд рублей, то в 2022-м достиг 2,28 трлн. Сегодня Башкортостан живет во многом за счет мощного потенциала нефтяной и химической промышленности. Ее центрами стали Уфа, Нефтекамск и города южного промышленного узла – Стерлитамак, Салават, Ишимбай. На них приходится более половины всей промышленной продукции производимой в республике.
Кроме того, в Ишимбайском районе появилась особая экономическая зона «Алга», на территории которой открываются новые производства. Объем инвестиций в экономику Башкирии по итогам 2022 года вырос на 5,9% и достиг 512,4 млрд рублей.
В машиностроительном комплексе региона сохранено и развивается около 300 крупных и средних предприятий. На них производится оборудование для предприятий нефтедобычи, нефте- и газопереработки, химии и нефтехимии, развитое металлургическое производств.
Мощной производственной базой, уникальным оборудованием и технологией производства обладают промышленные и научные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Разработаны и постоянно совершенствуются производства авиационных и автомобильных двигателей, вертолётов, автобусов и троллейбусов. Развиты электротехническая промышленность, приборо- и станкостроение.
Республика впервые за год ввела более трех миллионов квадратных метров жилья, что на 5% больше, чем годом ранее. По словам экспертов, это стало возможным благодаря российским программам льготных ипотек.
Аграрии Башкортостана впервые в современной истории России собрали урожай более пяти миллионов тонн зерна. В прошлый раз это удалось достичь только в 1986 году.
С приходом новой власти ежегодно в России стали индексировать пенсии. При этом, как отмечают эксперты, работа над этим ведется одновременно с главной задачей — снижение уровня бедности в стране. Например, на плановый период 2023–2025 годов выплаты пожилым людям планируют увеличить на 18%. О таких перерасчетах до начала нулевых никто не мог и мечтать.
В это же время безработица в республике находится на рекордно низком уровне. По методологии Международной организации труда (МОТ) она достигла 3%. Это минимальный показатель за всю историю современных наблюдений, то есть с 1991 года.
Ключевое внимание уделяется семьям с детьми. При рождении ребенка женщины получают единовременную выплату, пособия за уходом малыша, материнский капитал. Так, только в 2023 году на эти цели направили 1,7 трлн рублей.
Учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим обедом. В Башкортостане в 2023 году на это потратят порядка 3,5 млрд рублей. С августа 2021 года каждому россиянину в возрасте до 23 лет вручили «Пушкинскую карту». Ежегодно власти пополняют ее на три-пять тысяч рублей — эти деньги молодежь может потратить на поход в кино, музей или театр.
За эти годы Уфа несколько раз переживала бум строительства инфраструктурных проектов. Нередко, это было связано с проведением крупных мероприятий в Башкортостане.
Впервые столица республики серьезно преобразилась во время празднования 450-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав России. В Уфе были построены проспект Салавата Юлаева, без которого невозможно представить современный мегаполис. Реконструировали ипподром «Акбузат», железнодорожный вокзал и аэропорт, построили конгресс-холл «Торатау», стадион «Уфа-Арена» и другие объекты, обновили сотники километров дорог.
Во время подготовки к проведению в Уфе саммитов ШОС и БРИКС гостиничный фонд башкирской столицы пополнился множеством новых объектов, а в городе были не только привычно обновлены дороги, но и реконструированы общественный городские пространства.
Сейчас Уфа готовится отмечать 450-летия с момента основания города. И вновь столица переживает обновление своих территорий.
Путин постепенно выстроил в стране четкую вертикаль власти, прекратив наметившийся в 90-х «парад суверенитетов». Процесс, начавшийся с победы в многолетней Чеченской кампании, переходит в завершающуюся фазу сейчас.
- Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее, - говорил Владимир Путин на своей первой иноугурации.
В стране осталось одно государственное лицо, именующееся «президентом», а Конституции национальных республик, созданные в 90-х, приводятся в соответствие с федеральным законодательством.