Как изменилась Башкирия с момента первой инаугурации Владимира Путина в 2000 году

Многие уже забыли, какой отсталой выглядела и столица Башкортостана в те годы. Не было ничего, к чему сегодня привыкли и любят горожане. Нет ни мечети «Ляля-Тюльпан, современных высотных зданий, Гостиный двор лежал в развалинах, а исторический центр Уфы был словно забыт и заброшен. Не было храма Рождества Богородицы, на месте Конгресс-холла красовался овраг, а о проспекте Салавата Юлаева не было даже разговоров.