Больница Стерлитамака получила современный аппарат для диагностики и лечения рака

Posted 7 мая 05:36
Published 7 мая 05:36
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Новое оборудование предназначено для поиска сторожевых лимфатических узлов и решения других задач по исследованию распределения радиофармпрепаратов в тканях и органах пациентов.
Установка этого медоборудования стала возможна благодаря реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
— На сегодня с помощью исследования «сторожевых» лимфоузлов мы получаем информацию о распространенности раковых клеток за пределами опухоли, — рассказал главный врач Андрей Палтусов. — Такое исследование позволит нам лучше понять степень развития онкологического заболевания в организме и определяет тактику дальнейшего лечения пациента.
В рамках региональной программы в Башкирии утверждены целевые показатели. Один из них — «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II)». Поскольку одной из главных проблем здоровья населения остаются именно злокачественные новообразования. Как и одной из значимых статей расходов системы здравоохранения в России и нашей республике.
В пресс-службе регионального минздрава отметили, что целенаправленная работа позволила снизить заболеваемость населения злокачественными новообразованиями: за три года на 18,4%. Также за этот период на 9,5% уменьшился показатель смертности больных от новообразований, в том числе злокачественных, и на 22,5% снизилась одногодичная летальность и увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов.
Чаще всего онкологией заболевают граждане 55-79 лет (70,1%), то есть старше трудоспособного возраста. В структуре онкозаболеваемости лидируют рак молочной железы, кожи, легкого, рак предстательной железы, колоректальный рак и рак желудка.