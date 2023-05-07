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Posted 7 мая 05:36

Published 7 мая 05:36

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

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Больница Стерлитамака получила современный аппарат для диагностики и лечения рака

7 мая 2023, 05:36
Фото: 1MI
Городская больница № 1 Стерлитамака получила гамма-детектирующее устройство «Радикал», оно будет использоваться в операционном отделении.

Новое оборудование предназначено для поиска сторожевых лимфатических узлов и решения других задач по исследованию распределения радиофармпрепаратов в тканях и органах пациентов.

Установка этого медоборудования стала возможна благодаря реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

— На сегодня с помощью исследования «сторожевых» лимфоузлов мы получаем информацию о распространенности раковых клеток за пределами опухоли, — рассказал главный врач Андрей Палтусов. — Такое исследование позволит нам лучше понять степень развития онкологического заболевания в организме и определяет тактику дальнейшего лечения пациента.

В рамках региональной программы в Башкирии утверждены целевые показатели. Один из них — «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II)». Поскольку одной из главных проблем здоровья населения остаются именно злокачественные новообразования. Как и одной из значимых статей расходов системы здравоохранения в России и нашей республике.

В пресс-службе регионального минздрава отметили, что целенаправленная работа позволила снизить заболеваемость населения злокачественными новообразованиями: за три года на 18,4%. Также за этот период на 9,5% уменьшился показатель смертности больных от новообразований, в том числе злокачественных, и на 22,5% снизилась одногодичная летальность и увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов.

Чаще всего онкологией заболевают граждане 55-79 лет (70,1%), то есть старше трудоспособного возраста. В структуре онкозаболеваемости лидируют рак молочной железы, кожи, легкого, рак предстательной железы, колоректальный рак и рак желудка.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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