Больница Стерлитамака получила современный аппарат для диагностики и лечения рака

В пресс-службе регионального минздрава отметили, что целенаправленная работа позволила снизить заболеваемость населения злокачественными новообразованиями: за три года на 18,4%. Также за этот период на 9,5% уменьшился показатель смертности больных от новообразований, в том числе злокачественных, и на 22,5% снизилась одногодичная летальность и увеличилась пятилетняя выживаемость пациентов.