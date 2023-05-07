Аграрии Башкирии экспортировали в Европу семена расторопши

Posted 7 мая 10:43
Published 7 мая 10:43
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Для многих расторопша известна как сорняк под названием Марьин чертополох. Между тем семена этого растения обладают лечебными свойствами и используются как в традиционной, так и народной медицине.
Партия семян «сорняка» объемом 21 тонна перед отгрузкой в Бельгию прошла досмотр и оформление со стороны специалистов территориального управления Россельхознадзора, а отобранные образцы семян прошли лабораторные исследования.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.