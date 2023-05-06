В селе под Уфой горит целая улица

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В селе Иглино начался пожар в жилом секторе. По данным МЧС РБ, два дома и несколько строений уже сгорели.
Известно, что сообщение о горении построек на улице Целинная поступило сегодня, 6 мая, в третьем часу дня. На место по повышенному рангу прибыли пожарные и другие экстренные службы.
На момент прибытия МЧС горел кирпичный жилой дом размером 8×20 м., с дощатым пристроем 3×20 м., рядом расположенная баня и две надворные постройки.
— На тушение и защиту строений было подано 4 ствола. Огонь очень быстро распространялся, чему способствовали порывы ветра и плотная застройка строений. Пламя охватило 3 бани, дощатые пристрои, бревенчатые строения, а после перекинулся на жилой дом и гараж, находящиеся на соседнем участке, — добавили в МЧС РБ.
Тушили огонь также с воздуха - был привлечен пожарно-спасательный вертолет, сброшено 18 тонн воды. На данный момент открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 38 человек и 15 единиц техники.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.