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В селе под Уфой горит целая улица

6 мая 2023, 12:25
Фото: МЧС РБ

В селе под Уфой в результате крупного пожара сгорело два дома

Пожар произошел сегодня, 6 мая, в селе Иглино, сгорели дома и несколько построек, сообщает МЧС РБ.

В селе Иглино начался пожар в жилом секторе. По данным МЧС РБ, два дома и несколько строений уже сгорели.

Известно, что сообщение о горении построек на улице Целинная поступило сегодня, 6 мая, в третьем часу дня. На место по повышенному рангу прибыли пожарные и другие экстренные службы.

На момент прибытия МЧС горел кирпичный жилой дом размером 8×20 м., с дощатым пристроем 3×20 м., рядом расположенная баня и две надворные постройки.

— На тушение и защиту строений было подано 4 ствола. Огонь очень быстро распространялся, чему способствовали порывы ветра и плотная застройка строений. Пламя охватило 3 бани, дощатые пристрои, бревенчатые строения, а после перекинулся на жилой дом и гараж, находящиеся на соседнем участке, — добавили в МЧС РБ.
Видео: МЧС РББ

Тушили огонь также с воздуха - был привлечен пожарно-спасательный вертолет, сброшено 18 тонн воды. На данный момент открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. 

Всего к ликвидации пожара было привлечено 38 человек и 15 единиц техники. 

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ
#Элина Сайфранова#Видео
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