В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:16
Днем 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Как сообщает портал NewsNN, на месте взрыва образовалась воронка глубиной 1,5 метра, осколки разбросало в радиусе 30 метров.
По предварительным данным, Прилепин возвращался из зоны специальной военной операции в Нижний Новгород. По сообщениям СМИ, водитель автомобиля погиб, а сам писатель ранен, по разным версиям он мог получить как легкое, так и тяжелое ранение.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявляет, что Захар Прилепин в порядке.
Кроме того, в автомобиле в момент взрыва могла находится и дочь писателя, к счастью, ее высадили не задолго до происшествия, она не пострадала.
Обстоятельства произошедшего выясняются, в частности, на месте работают правоохранительные органы, в области выставляются блокпосты — экипажи ГАИ и полиция ориентированы на поиск преступников, причастных к взрыву.
Известно, что ответственность за покушение на убийство писателя в Нижегородской области взяло на себя украинское движение «Атеш». Информация об этом размещена в Telegram-канале организации.