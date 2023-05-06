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В Башкирию придут заморозки

6 мая 2023, 04:30
Фото: 1MI

В Башкирии 8 мая ожидаются заморозки до -5 градусов

В эти дни на территорию республики надвигается холодный фронт, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

В Башкирии начиная с 7 мая погода заметно ухудшится. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра. Так, в воскресенье днем температура воздуха составит +11…+16 градусов.

В понедельник 8 мая в ночное время похолодает еще до +2…+7 градусов, местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов.

Кроме того, местами пройдут дожди, возможны и грозы, а днем — сильные порывы ветра.

9 мая холодная погода в республике еще сохранится. Днем температура воздуха будет +12…+17 градусов. В отдельных районах — кратковременные дожди. В Уфе же синоптики обещают около +15 градусов и день без существенных осадков.

#Элина Сайфранова
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