В Башкирии туристка сорвалась со скалы и погибла

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В популярном туристическом месте Башкирии произошла трагедия - жительница Межгорья сорвалась со скалы в Бурзянском районе. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, произошло все у камня Инсебики.
Женщина вместе с друзьями фотографировалась у камня и флага Башкортостана, однако во время спуска с ее ноги слетела обувь. Она нагнулась, чтобы ее подправить, однако не удержалась сорвалась вниз.
По информации телеграм-канала, скончалась туристка через несколько дней в больнице Бурзянского района из-за серьезных повреждений.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службы Минздрава РБ и Госкомитета по ЧС РБ.