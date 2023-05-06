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В Башкирии туристка сорвалась со скалы и погибла

6 мая 2023, 12:49
Фото: 1MI
Женщина фотографировалась у камня Инсебики вместе с друзьями, сообщает телеграм-канал Mash.

В популярном туристическом месте Башкирии произошла трагедия - жительница Межгорья сорвалась со скалы в Бурзянском районе. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, произошло все у камня Инсебики. 

Женщина вместе с друзьями фотографировалась у камня и флага Башкортостана, однако во время спуска с ее ноги слетела обувь. Она нагнулась, чтобы ее подправить, однако не удержалась сорвалась вниз. 

Фото: Mash Batash

По информации телеграм-канала, скончалась туристка через несколько дней в больнице Бурзянского района из-за серьезных повреждений.  

Mkset обратился за комментарием в пресс-службы Минздрава РБ и Госкомитета по ЧС РБ. 

#Элина Сайфранова
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