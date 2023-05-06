В Башкирии намерены ввести новую меру поддержи для участников СВО

Отмечается, что госслужащие-участники СВО, согласно постановлению Минстроя, наделяются приоритетным правом на получение данной выплаты. Если постановление все же будет принято, то преимущественное право будет и у чиновникам со стажем работы более 25 лет при условии нахождения на службе не менее пяти лет до постановки на учет в качестве нуждающихся, а также госслужащих с тремя и более детьми или с ребенком-инвалидом.