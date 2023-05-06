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В Башкирии намерены ввести новую меру поддержи для участников СВО

6 мая 2023, 06:25
Фото: 1MI

Власти Башкирии предложили новую меру поддержку чиновников-участников СВО

Постановление на покупку жилья разработано региональным Минстроем.

Власти Башкирии предложили ввести новую меру поддержки чиновникам-участникам СВО. Так, Минстрой РБ предлагает обновить правила выдачи субсидий чиновникам на покупку жилья. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте ведомства.

На данный момент субсидия положена чиновникам, которые не имеют собственной недвижимости, либо их жилье не соответствует нормативам. Зависит размер поддержки от трудового стажа госслужащего. Теперь же министерство предложило включить в перечень и чиновников-участников специальной военной операции.

В документе сообщается служащее: если участник специальной военной операции погиб, то право на получение субсидии переходит супругу или супруге. В случае если погибший не состоял в официальном браке, то право переходит несовершеннолетним детям, а при отсутствии и таковых к одному из родителей.

Отмечается, что госслужащие-участники СВО, согласно постановлению Минстроя, наделяются приоритетным правом на получение данной выплаты. Если постановление все же будет принято, то преимущественное право будет и у чиновникам со стажем работы более 25 лет при условии нахождения на службе не менее пяти лет до постановки на учет в качестве нуждающихся, а также госслужащих с тремя и более детьми или с ребенком-инвалидом.

#Элина Сайфранова
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