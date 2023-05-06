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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

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Updated Сегодня, 12:06

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Толпы зевак и слезы грусти: показываем как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе

6 мая 2023, 12:03
Фото: mkset.ru
Пожар в кинотеатре начался сегодня в четвертом часу дня и на данный момент локализован на площади 400 кв. метров, сообщает МЧС РБ. Корреспондент Mkset посетил место происшествия.

Сегодня, 6 мая, на проспекте Октября загорелось здание, где ранее располагался кинотеатр «Искра». С февраля 2021 года здание не эксплуатировалось. К счастью, в пострадавших в пожаре нет. 

Корреспондент Mkset посетил место пожара. Показываем, что там происходит прямо сейчас. 

Видео тушения кинотеатра/
Видео: mkset.ru

По предварительным данным, огнем охвачены пристрой и обшивка фасада здания. Тушили пожар 48 человек и 13 единиц техники. 

Фото: mkset.ru

На данный момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров. 

Вход в кинотеатр "Искра". Вход в кинотеатр "Искра".
Вход в кинотеатр "Искра".
Фото: mkset.ru

На месте продолжают работать экстренные службы. К слову, прокуратура Башкирии уже взяла на контроль установление всех обстоятельств по факту пожара.

Фото: mkset.ru

Как передает корреспондент Mkset с места событий, у горящего здания кинотеатр собрались толпы уфимцев: все фотографируют и снимают происходящее. 

Фото: mkset.ru

Слышатся в толпе и расстроенные голоса горожан. Один из очевидцев расплакался, глядя на горящее здание когда-то популярного кинотеатра. Успокоила его другая девушка словами: «Не переживай новый построят».

Фото: mkset.ru

Узнать больше об истории «Искры», а также как и по какой причине закрылся некогда популярный среди уфимцев кинотеатр можно в материале Mkset: «Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра „Искра“ в Уфе».

Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра «Искра» в Уфе
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#Элина Сайфранова#Пожар в кинотеатре «Искра» в Уфе#Видео
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