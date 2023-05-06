Толпы зевак и слезы грусти: показываем как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Сегодня, 6 мая, на проспекте Октября загорелось здание, где ранее располагался кинотеатр «Искра». С февраля 2021 года здание не эксплуатировалось. К счастью, в пострадавших в пожаре нет.
Корреспондент Mkset посетил место пожара. Показываем, что там происходит прямо сейчас.
По предварительным данным, огнем охвачены пристрой и обшивка фасада здания. Тушили пожар 48 человек и 13 единиц техники.
На данный момент пожар локализован на площади 400 квадратных метров.
На месте продолжают работать экстренные службы. К слову, прокуратура Башкирии уже взяла на контроль установление всех обстоятельств по факту пожара.
Как передает корреспондент Mkset с места событий, у горящего здания кинотеатр собрались толпы уфимцев: все фотографируют и снимают происходящее.
Слышатся в толпе и расстроенные голоса горожан. Один из очевидцев расплакался, глядя на горящее здание когда-то популярного кинотеатра. Успокоила его другая девушка словами: «Не переживай новый построят».
Узнать больше об истории «Искры», а также как и по какой причине закрылся некогда популярный среди уфимцев кинотеатр можно в материале Mkset: «Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра „Искра“ в Уфе».