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Стали известны подробности пожара в кинотеатре «Искра» в Уфе

6 мая 2023, 10:40
Фото: МЧС РБ
Пожар в здании, где ранее располагался кинотеатр «Искра», произошел сегодня, 6 мая. На месте работают экстренные службы, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Сегодня, 6 мая, после трех часов дня поступило сообщение о возгорании вблизи неэксплуатируемого, реконструированного здания на Проспекте Октября, 94. Отметим, что в здании находился кинотеатр «Искра».

Видеозапись с места событий Mkset прислали очевидцы
Видео: mkset.ru

По предварительным данным горит пристрой и обшивка фасада здания. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС службы по повышенному рангу пожара, а также другие экстренные службы. 

Пострадавших в пожаре - нет, кинотеатр не эксплуатируется с февраля 2021 года. 

#Элина Сайфранова#Пожар в кинотеатре «Искра» в Уфе#Видео
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