Стали известны подробности пожара в кинотеатре «Искра» в Уфе

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сегодня, 6 мая, после трех часов дня поступило сообщение о возгорании вблизи неэксплуатируемого, реконструированного здания на Проспекте Октября, 94. Отметим, что в здании находился кинотеатр «Искра».
По предварительным данным горит пристрой и обшивка фасада здания. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС службы по повышенному рангу пожара, а также другие экстренные службы.
Пострадавших в пожаре - нет, кинотеатр не эксплуатируется с февраля 2021 года.