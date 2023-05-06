Прокуратура займется пожаром в уфимском кинотеатре «Искра»

По предварительный данным, сегодня в четвертом часу дня загорелся пристрой к зданию, где располагается кинотеатр «Искра». Отметим, что с февраля 2021 года объект не эксплуатируется. Ранее в МЧС РБ сообщали, что пострадавших в пожаре нет.