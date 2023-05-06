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Прокуратура займется пожаром в уфимском кинотеатре «Искра»

6 мая 2023, 11:25
Фото: mkset.ru

Прокуратура взяла на контроль пожар кинотеатре «Искра» в Уфе

Загорелся кинотеатр «Искра» сегодня, 6 мая, после около трех часов дня. Здание не использовалось с февраля 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление всех обстоятельств по факту возгорания здания кинотеатра в Уфе.

— Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, — добавили в прокуратуре.

По предварительный данным, сегодня в четвертом часу дня загорелся пристрой к зданию, где располагается кинотеатр «Искра». Отметим, что с февраля 2021 года объект не эксплуатируется. Ранее в МЧС РБ сообщали, что пострадавших в пожаре нет.

Напомним, что на место пожара также прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев. 

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#Элина Сайфранова#Пожар#Прокуратура#Пожар в кинотеатре «Искра» в Уфе
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