Прокуратура займется пожаром в уфимском кинотеатре «Искра»

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Прокуратура Башкирии взяла на контроль установление всех обстоятельств по факту возгорания здания кинотеатра в Уфе.
— Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений, — добавили в прокуратуре.
По предварительный данным, сегодня в четвертом часу дня загорелся пристрой к зданию, где располагается кинотеатр «Искра». Отметим, что с февраля 2021 года объект не эксплуатируется. Ранее в МЧС РБ сообщали, что пострадавших в пожаре нет.
Напомним, что на место пожара также прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.