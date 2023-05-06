Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра «Искра» в Уфе

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Published Сегодня, 10:50
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Прямо сейчас в Уфе горит кинотеатр «Искра». По предварительным данным горит пристрой и обшивка фасада здания. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС службы по повышенному рангу пожара, а также другие экстренные службы.
Некогда популярный кинотеатр «Искра» остается закрытым некогда популярный кинотеатр «Искра». Когда-то здесь показывали голливудские блокбастеры и камерные мелодрамы, сотни глаз с замиранием сердца наблюдали за сверхскоростными погонями и пронзительными монологами; люди толпились в очередях, в воздухе витал аромат карамельного попкорна. Всего этого сейчас нет. Залы и холл пустуют — вход в кинотеатр преграждает натянутая на перилах цепь.
Причин, по которым мог закрыться кинотеатр много: это и ковидный локдаун, и последовавшие за ним ограничения на посещение людных мест, и открывшийся в сравнительной близости от него кинотеатр «Киномакс», очевидно, переманивший к себе часть зрителей. Сохранить популярность не помог даже зал IMAX, на экране которого особенно удачно смотрелись экшн-сцены супергеройских боевиков. Mkset побывал в кинотеатре и его окрестностях. О том, как выглядит сейчас некогда столь популярный кинокомплекс — в нашем материале.
Кинокомплекс закрылся для посетителей в феврале 2021 года. Как сообщили в соцсетях «Искры», закрытие, в первую очередь, связано с пандемией, а также отсутствием громких релизов в киноиндустрии. Здесь стоит упомянуть, что съемки многих масштабных кинопроектов как в Голливуде, так и по всему миру во время пандемии были приостановлены, а премьеры перенесены на неизвестный срок.
При этом владельцы кинотеатра неоднократно подчеркивали, что закрытие носит временный характер, более того, для самого кинокомплекса — это возможность обновиться: провести реконструкцию залов и прочих помещений.
— Пандемия коронавируса во всем мире, постоянный перенос крупных голливудских релизов, слабый репертуар фильмов на ближайшие месяцы, отсутствие арендаторов в нашем огромном кинокомплексе, — говорится в посте в соцсетях.
Однако уже в октябре того года стало известно, что Арбитражный суд республики принял к рассмотрению дело о признании кинопрокатной организации ООО «Юниверсал», владеющей «Искра IMAX», банкротом. Иск подала компания «Невафильм», которая ранее отсудила у ООО «Юниверсал» более шести миллионов рублей за поставку и монтаж оборудования в 2014 году, которые не были оплачены полностью. Помимо трех миллионов рублей за само оборудование, кинопрокатчик обязан оплатить почти такую же неустойку, судебные и другие издержки.
По информации Башкультнаследия, здание кинотеатра «Искра» построено в 1970 году по заказу управления кинофикации БАССР по типовому проекту мастерской №1 ЦНИИЭП им. Мезенцева.
В конце 1990-х годов кинотеатр был полностью реконструирован: здесь заменили кресла, экраны, проекционное и звуковое оборудование. Спустя несколько лет, в 2002 году единственный зал разделили на два — большой и малый, а по прошествии ещё нескольких лет к основному зданию (справа) добавили еще три небольших зала.
В декабре 2009 года в «Искре» открылся зал IMAX, вместимостью 350 мест. Размер экрана составлял 13 на 21 метра. Как сообщает портал «Кинопоиск», технология IMAX известна тем, что позволяет демонстрировать высочайшее на сегодняшний момент качество изображения, тем самым еще больше увеличивая степень зрелищности и реалистичности показанного на экране.
Несмотря на то, что сам кинотеатр сейчас закрыт, на площади перед ним кипит работа. Ранее стало известно о планах властей реконструировать расположенный прямо у входа в кино фонтан «Мальчик с кураем». В апреле этого года стало известно, что власти намерены реконструировать памятник за 2,8 миллиона рублей. Сквер перед парком облюбовали пенсионеры. Почти на каждой лавочке сидит группа бабушек и дедушек, обсуждающих здоровье, ценники в аптеках, погоду, рассаду, квитки за коммуналку и прочее.
Примечательно, что рабочие здесь заняты не только фонтаном, но и летней террасой кинотеатра. У лестницы красуются несколько бежевых зонтов. Вплотную со зданием «Искры» находится странная будка из пластиковых панелей, предназначенная ни то для охраны, ни то для хостес, которому нужно будет встречать гостей веранды. Во всяком случае выглядит она так же потрепано, как и остальная внешняя часть здания. белые стены поблекли и покрылись замысловатыми иероглифами граффити и тегов, в разбитом окошке поблескивают острыми углами стеклянные осколки. Интересно, планируется ли действительно открыть здесь летний ресторан или же это просто приведение территорий в нормальный вид после зимы.
Спереди здание кинотеатра не выглядит заброшенным. Само здание на фоне других кинотеатров историей не выглядит архаично. Если тот же кинотеатр «Победа» своим внешним видом с колоннами и лепниной больше походит на музей или дворец культуры, то «Искра» больше напоминает фешенебельный торговый центр родом из нулевых: с тёмными стеклянными панелями и массивными металлическими конструкциями, создающими подобие арки при входе
Однако все меняется, как только оказываешься на заднем дворе. Так, лестница (по-видимому, аварийный выход), расположенная с правой стороны напоминает вход в притон. Среди прошлогодней листвы здесь разбросаны бесчисленные осколки стеклянных бутылок, пластиковые стаканы, выцветшие упаковки от чипсов и сухариков и сотни пожелтевших сигаретных бычков. Лестницы планомерно зарастает травой На ступенях лестницы непонятным образом очутилось дерево, которым во время шумных посиделок здесь же, по-видимому, решили украсить место. Ходить здесь даже не то, чтобы неприятно, но даже опасно — то и дело под ногами хрустят битые стекла. Дверь, ведущую, судя по всему, в подвальные помещения тоже едва ли удастся открыть — на полу перед ней виднеется внушительных размеров мусорная куча.
Не менее депрессивно выглядит парковка позади кинотеатра. Когда-то найти здесь место для того, чтобы оставить машину было, что называется, «задачей со звездочкой» — так велика была популярность кинокомплекса среди уфимцев. Сейчас же на несколько десятков квадратных метров здесь лишь одна отечественная легковушка со спущенными шинами.
Все двери закрыты. Никаких признаков жизни внутри кинотеатра с улицы заметить не удалось — свет не горит, не шумят вентиляторы. По бокам здания тоже красуются разные граффити, а по углам сжалась кучками прошлогодняя листва. Кое-где со стен облупилась штукатурка, обнажив тем самым скрывавшуюся под ней кирпичную кладку.
Примечательно, что прямо напротив опустевшего кинотеатра располагается здание Госцирка, также закрытого несколько лет назад. В 2017 году здание признали аварийным. В последний раз власти высказывались о его открытии в марте этого года. Тогда премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что его финансированием должны заниматься федеральные власти, которые на данный момент «пока никак не определились». При этом Назаров отметил, что точка в этом вопросе еще не поставлена, добавив, что «такой объект в республике должен быть и быть уникальным».
Судьба обоих объектов культуры остается неизвестной. Пока что оба они стоят друг напротив друга, переглядываются своими пустыми глазницами, замерев в ожидании того момента, когда опустевшие залы вновь заполнят голодные до зрелищ зрители.
Напомним, что в настоящий момент здание выставлено на торги за 145 миллионов рублей. За эти деньги новый владелец получит в свое распоряжение само здание площадью порядка 6,3 тысяч кв. м. и право аренды на участок в 4,5 тысячи квадратов. Все имеющееся в здании оборудование также входит в стоимость.