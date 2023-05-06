Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра «Искра» в Уфе

Примечательно, что рабочие здесь заняты не только фонтаном, но и летней террасой кинотеатра. У лестницы красуются несколько бежевых зонтов. Вплотную со зданием «Искры» находится странная будка из пластиковых панелей, предназначенная ни то для охраны, ни то для хостес, которому нужно будет встречать гостей веранды. Во всяком случае выглядит она так же потрепано, как и остальная внешняя часть здания. белые стены поблекли и покрылись замысловатыми иероглифами граффити и тегов, в разбитом окошке поблескивают острыми углами стеклянные осколки. Интересно, планируется ли действительно открыть здесь летний ресторан или же это просто приведение территорий в нормальный вид после зимы.