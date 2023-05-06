Несите ваши денежки: сколько стоит отдохнуть семье с детьми в парке Якутова в Уфе

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Новый сезон в парке имени Ивана Якутова открыли в прошлые выходные. Mkset рассказывает, что можно посмотреть любимом месте отдыха уфимских детей, во сколько все это обойдется и на чем можно и сэкономить.
Парк условно можно разделить на две зоны. Первая из них – «некоммерческая» - расположена ближе к ТЦ «Экватор». Здесь – территория для тихого отдыха. В тенистых аллеях не спеша прогуливаются бабушки и дедушки с внуками или без, на скамейках сидят молодые родители, пришедшие в парк с детскими колясками и юные парочки. Здесь покой и безмятежность, которую не нарушают ни громкая музыка, ни шум со стороны автодорог.
Если вы пришли без детей или не хотите тратить деньги на аттракционы – вам сюда.
Вторая условная зона начинается уже от площадки, где установлен памятник погибшим красноармейцам и горит вечный огонь. Раньше вокруг мемориала катали на лошадках детей. Это, пожалуй, было не совсем уместно, поскольку сам развлекательный процесс происходил вокруг братской могилы. Сейчас лошадок в парке не оказалось, но эхо шумного детского праздника до памятника все же доносится.
Если вы вошли в парк с центрального входа на улице Ленина, то с первых же шагов вас (а точнее - ваших детей) поджидают соблазны. Вся центральная аллея захвачена предпринимателями, торгующими с лотков дешевыми китайскими игрушками, мыльными пузырями, воздушными шариками, вертушками и прочей милой детскому сердцу дрянью. Хотите избежать излишних трат – зайдите в парк со стороны «Экватора» или с улицы Карла Маркса – там концентрация торговых точек значительно ниже.
Несмотря на официально открытый сезон ремонтные работы в парке еще не завершены. В самом эпицентре его событий, где уже работают аттракционы, все еще укладывают плитку. Вокруг некоторых каруселей можно увидеть мешки со строительным мусором, часть аттракционов все еще находится за ограждениями, под защитными чехлами и не работает.
Посетители, впрочем, относятся к неудобствам стоически: нет дорожки – идут по земле, натянутые для укладки плитки веревки – перешагивают, дети, правда, их не всегда замечают и могут упасть – будьте внимательнее. Тут же сидят рабочие, прервавшие труд то ли на обеденный перерыв, то ли потому что в условиях такого наплыва посетителей, бредущих по асфальту и по земле, невозможно продолжать что-либо делать.
Вот тут, на территории, что ближе к Карла Маркса, начинается самое интересное. Жизнь здесь кипит: буйство красок, толпа детей и взрослых, мороженое и сладкая вата в руках, визги тех, кто катается на экстремальных аттракционах.
В день открытия в парке организовали праздник, который в основном состоял из танцевального марафона. Артисты – дети начиная с детсадовского возраста заканчивая подростками, с разным уровнем мастерства. Один танец сменялся другим, между ними ведущий объявлял что-то рекламное. Детей в разных костюмах было очень много, на выступление в парк они пришли с родителями и другими родственниками, спасавшимися от жары и солнцу под козырьком «Веселого Роджера». Из-за этого создавалось ощущение, что добрая половина или хотя бы треть посетителей были артистами и их группой поддержки.
Надо сказать, что находиться на площадке перед сценой в жаркий летний день – то еще удовольствие. Под ногами асфальт, вокруг нет ни деревца со спасительной тенью, навесов тоже не предусмотрено.
Более того, аналогичная ситуация с несколькими аттракционами — ближайшие тополя безжалостно кронировали, так что они пока еще не смогли отрастить листья. В итоге на каруселях детей ждет все то же пекло.
Стоимость аттракционов начинается от 150 рублей — это в будни до 14:00, придете позже — заплатите уже 170. Самое дорогое развлечение — «Корсар» — стоит 240 рублей в будни, но он в тот момент не работал. В выходной самый дешевый билет обойдется в 210 рублей, самый дорогой («Корсар») будет стоить 300.
Не некоторые аттракционы детей до 14 лет пустят только с родителями, так что стоимость развлечений увеличится. В парке действуют льготы для многодетных семей, но ими можно воспользоваться только в будни.
В момент визита корреспондента Mkset некоторые карусели, как уже было отмечено выше, не работали. Доступный выбор состоял в основном из совсем «малышовых» и скучных аттракционов, тех, куда пускали только вместе с взрослыми и тех, на которых дети семи и 11 лет, сами сесть не рискнули, помня о том, что на некоторых аттракционах может запросто укачать. Покрутившись в парке, они наконец выбрали в меру экстремальную и в меру безопасную «Гусеницу», которую запускали работники парка. К ней выстроилась достаточно приличная очередь, а кто-то даже успел приобрести билеты — и тут вдруг оказалось, что и этот аттракцион не работает, а запускался в тестовом режиме.
В этой же зоне повсюду натыканы автоматы — те, что с трехпалыми хваталками, которыми нужно достать игрушку. Получить приз, как правило, удается редким счастливчикам — поэтому обходим такие кабинки.
Также очень много развлечений с надутыми шариками — нужно попасть в них дротиками, чтобы лопнули. Стоимость аттракциона — 300 рублей. Призы там, кажется, дают в любом случае, но при малом количестве попаданий ребенку достанется какая-нибудь ерунда типа пластикового колечка. Выиграть большую мягкую игрушку могут только очень меткие счастливчики.
Так как обстановка с каруселями в тот день не радовала, было решено пойти к озеру. Территория вокруг водоема благоустроена, можно вплотную подойти к его зеркалу, спустившись по гранитным ступеням. По озеру бегают водомерки, плавают утки. Для последних можно купить в автомате специальный корм, поскольку хлебом птиц кормить нельзя. Вода довольно грязная.
Здесь тоже налажен бизнес по выдаче в аренду катамаранов и лодок. Стоимость взрослого билета на катамаран — 250 рублей, для детей — 150. Лодка дешевле на 50 рублей (каждый взрослый человек платит 200 рублей, с ребенка берут 100).
Прогулка на катамаране показалась Mkset вполне интересной. Билеты обошлись в 550 рублей. Ребенок постарше и взрослый крутили педали, младший сидел пассажиром. Всего же катамаран может вместить максимум четверых пассажиров, но, поскольку сзади нет педалей, везти всю компанию придется первым двум.
Катамаран выдают на 20 минут — это весомый аргумент при выборе между ним и двух-трехминутной каруселью. Сотрудники выдают спасательные жилеты, помогают спуститься в суденышко, а затем — подняться на причал. Озеро небольшое, поэтому за 20 минут можно успеть полюбоваться на чаек и уток, сделав три неспешные круга вокруг фонтана, но близко к нему подплывать нельзя — да мало кто сам захочет оказаться под струями воды. По истечении срока с берега назовут номер катамарана и просят вас привести его к причалу. Рулевое управление у катамарана не самое чувствительное, так что нужно прогнозировать риск столкновения с другими судами — а их там достаточно много.
На протяжении долгих лет в парке имени Якутова работает детская железная дорога. Она есть и сейчас. Теперь детский поезд отправляется со станции возле озера, старая, расположенная в другом конце парка, закрыта.
Билеты обойдутся в 150 рублей для взрослого и 100 — для детей. Прокатиться на легендарном поезде, безусловно, стоит того, но… оплату здесь принимают только наличными.
В парке, разумеется, продается различная «быстрая» еда, а также работают ресторанчики. Дети, конечно же, обязательно попросят что-то съедобное: воду, сладкую вату, бургер, мороженое… Понятно, что на территории парка все это обойдется дороже, чем где-то в городе. Предвидя это, можно захватить еду с собой: обычную воду, фрукты, бутерброды в сумке-холодильнике — и всучить это чаду при первом же запросе.
В нашем случае детей удалось заманить во всем известный ресторан быстрого питания, ради которого они были согласны идти пешком пару-тройку остановок. Сами бургеры можно купить по акции в мобильном приложении. Вода была с собой, так что обед обошелся в 159 рублей. После этого выгуливаемые даже нашли в себе силы дойти до большого фонтана, но это уже совсем другая история.