mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

Изображение материала

Несите ваши денежки: сколько стоит отдохнуть семье с детьми в парке Якутова в Уфе

6 мая 2023, 04:00
Фото: mkset.ru
Главное, что следует знать: заплатить за отдых выходного дня придется кругленькую сумму.

Новый сезон в парке имени Ивана Якутова открыли в прошлые выходные. Mkset рассказывает, что можно посмотреть любимом месте отдыха уфимских детей, во сколько все это обойдется и на чем можно и сэкономить.

Парк условно можно разделить на две зоны. Первая из них – «некоммерческая» - расположена ближе к ТЦ «Экватор». Здесь – территория для тихого отдыха. В тенистых аллеях не спеша прогуливаются бабушки и дедушки с внуками или без, на скамейках сидят молодые родители, пришедшие в парк с детскими колясками и юные парочки. Здесь покой и безмятежность, которую не нарушают ни громкая музыка, ни шум со стороны автодорог.

Если вы пришли без детей или не хотите тратить деньги на аттракционы – вам сюда.

В "тихой" зоне можно гулять не тратя денегВ "тихой" зоне можно гулять не тратя денег
В "тихой" зоне можно гулять не тратя денег
Фото: mkset.ru

Вторая условная зона начинается уже от площадки, где установлен памятник погибшим красноармейцам и горит вечный огонь. Раньше вокруг мемориала катали на лошадках детей. Это, пожалуй, было не совсем уместно, поскольку сам развлекательный процесс происходил вокруг братской могилы. Сейчас лошадок в парке не оказалось, но эхо шумного детского праздника до памятника все же доносится.

Если вы вошли в парк с центрального входа на улице Ленина, то с первых же шагов вас (а точнее - ваших детей) поджидают соблазны. Вся центральная аллея захвачена предпринимателями, торгующими с лотков дешевыми китайскими игрушками, мыльными пузырями, воздушными шариками, вертушками и прочей милой детскому сердцу дрянью. Хотите избежать излишних трат – зайдите в парк со стороны «Экватора» или с улицы Карла Маркса – там концентрация торговых точек значительно ниже.

То, что дорожки не уложены, никого не смущаетТо, что дорожки не уложены, никого не смущает
То, что дорожки не уложены, никого не смущает
Фото: mkset.ru

Благоустройство

Несмотря на официально открытый сезон ремонтные работы в парке еще не завершены. В самом эпицентре его событий, где уже работают аттракционы, все еще укладывают плитку. Вокруг некоторых каруселей можно увидеть мешки со строительным мусором, часть аттракционов все еще находится за ограждениями, под защитными чехлами и не работает.

Благоустройство не завершилиБлагоустройство не завершили
Благоустройство не завершили
Фото: mkset.ru

Посетители, впрочем, относятся к неудобствам стоически: нет дорожки – идут по земле, натянутые для укладки плитки веревки – перешагивают, дети, правда, их не всегда замечают и могут упасть – будьте внимательнее. Тут же сидят рабочие, прервавшие труд то ли на обеденный перерыв, то ли потому что в условиях такого наплыва посетителей, бредущих по асфальту и по земле, невозможно продолжать что-либо делать.

Не уложенная плитка лежит в аллеяхНе уложенная плитка лежит в аллеях
Не уложенная плитка лежит в аллеях
Фото: mkset.ru

Карусели кусаются

Вот тут, на территории, что ближе к Карла Маркса, начинается самое интересное. Жизнь здесь кипит: буйство красок, толпа детей и взрослых, мороженое и сладкая вата в руках, визги тех, кто катается на экстремальных аттракционах.

Родители артистов спасаются от жары в тениРодители артистов спасаются от жары в тени
Родители артистов спасаются от жары в тени
Фото: mkset.ru

В день открытия в парке организовали праздник, который в основном состоял из танцевального марафона. Артисты – дети начиная с детсадовского возраста заканчивая подростками, с разным уровнем мастерства. Один танец сменялся другим, между ними ведущий объявлял что-то рекламное. Детей в разных костюмах было очень много, на выступление в парк они пришли с родителями и другими родственниками, спасавшимися от жары и солнцу под козырьком «Веселого Роджера». Из-за этого создавалось ощущение, что добрая половина или хотя бы треть посетителей были артистами и их группой поддержки.

Надо сказать, что находиться на площадке перед сценой в жаркий летний день – то еще удовольствие. Под ногами асфальт, вокруг нет ни деревца со спасительной тенью, навесов тоже не предусмотрено.

Деревья в этой зоне безжалостно кронировалиДеревья в этой зоне безжалостно кронировали
Деревья в этой зоне безжалостно кронировали
Фото: mkset.ru

Более того, аналогичная ситуация с несколькими аттракционами — ближайшие тополя безжалостно кронировали, так что они пока еще не смогли отрастить листья. В итоге на каруселях детей ждет все то же пекло.

Стоимость аттракционов начинается от 150 рублей — это в будни до 14:00, придете позже — заплатите уже 170. Самое дорогое развлечение — «Корсар» — стоит 240 рублей в будни, но он в тот момент не работал. В выходной самый дешевый билет обойдется в 210 рублей, самый дорогой («Корсар») будет стоить 300.

Самый экстремальный "Корсар" 1 мая еще не работалСамый экстремальный "Корсар" 1 мая еще не работал
Самый экстремальный "Корсар" 1 мая еще не работал
Фото: mkset.ru

Не некоторые аттракционы детей до 14 лет пустят только с родителями, так что стоимость развлечений увеличится. В парке действуют льготы для многодетных семей, но ими можно воспользоваться только в будни.

Цены на развлеченияЦены на развлечения
Цены на развлечения
Фото: mkset.ru

В момент визита корреспондента Mkset некоторые карусели, как уже было отмечено выше, не работали. Доступный выбор состоял в основном из совсем «малышовых» и скучных аттракционов, тех, куда пускали только вместе с взрослыми и тех, на которых дети семи и 11 лет, сами сесть не рискнули, помня о том, что на некоторых аттракционах может запросто укачать. Покрутившись в парке, они наконец выбрали в меру экстремальную и в меру безопасную «Гусеницу», которую запускали работники парка. К ней выстроилась достаточно приличная очередь, а кто-то даже успел приобрести билеты — и тут вдруг оказалось, что и этот аттракцион не работает, а запускался в тестовом режиме.

"Гусеница" оказалась недоступной"Гусеница" оказалась недоступной
"Гусеница" оказалась недоступной
Фото: mkset.ru

В этой же зоне повсюду натыканы автоматы — те, что с трехпалыми хваталками, которыми нужно достать игрушку. Получить приз, как правило, удается редким счастливчикам — поэтому обходим такие кабинки.

Также очень много развлечений с надутыми шариками — нужно попасть в них дротиками, чтобы лопнули. Стоимость аттракциона — 300 рублей. Призы там, кажется, дают в любом случае, но при малом количестве попаданий ребенку достанется какая-нибудь ерунда типа пластикового колечка. Выиграть большую мягкую игрушку могут только очень меткие счастливчики.

Желающих прогуляться по озеру многоЖелающих прогуляться по озеру много
Желающих прогуляться по озеру много
Фото: mkset.ru

Озеро

Так как обстановка с каруселями в тот день не радовала, было решено пойти к озеру. Территория вокруг водоема благоустроена, можно вплотную подойти к его зеркалу, спустившись по гранитным ступеням. По озеру бегают водомерки, плавают утки. Для последних можно купить в автомате специальный корм, поскольку хлебом птиц кормить нельзя. Вода довольно грязная.

Видите на фото водомерок? А они там естьВидите на фото водомерок? А они там есть
Видите на фото водомерок? А они там есть
Фото: mkset.ru

Здесь тоже налажен бизнес по выдаче в аренду катамаранов и лодок. Стоимость взрослого билета на катамаран — 250 рублей, для детей — 150. Лодка дешевле на 50 рублей (каждый взрослый человек платит 200 рублей, с ребенка берут 100).

Цены на озереЦены на озере
Цены на озере
Фото: mkset.ru

Прогулка на катамаране показалась Mkset вполне интересной. Билеты обошлись в 550 рублей. Ребенок постарше и взрослый крутили педали, младший сидел пассажиром. Всего же катамаран может вместить максимум четверых пассажиров, но, поскольку сзади нет педалей, везти всю компанию придется первым двум.

Близко к фонтану не подплытьБлизко к фонтану не подплыть
Близко к фонтану не подплыть
Фото: mkset.ru

Катамаран выдают на 20 минут — это весомый аргумент при выборе между ним и двух-трехминутной каруселью. Сотрудники выдают спасательные жилеты, помогают спуститься в суденышко, а затем — подняться на причал. Озеро небольшое, поэтому за 20 минут можно успеть полюбоваться на чаек и уток, сделав три неспешные круга вокруг фонтана, но близко к нему подплывать нельзя — да мало кто сам захочет оказаться под струями воды. По истечении срока с берега назовут номер катамарана и просят вас привести его к причалу. Рулевое управление у катамарана не самое чувствительное, так что нужно прогнозировать риск столкновения с другими судами — а их там достаточно много.

Детская железная дорога

Детский поезд на станции у озераДетский поезд на станции у озера
Детский поезд на станции у озера
Фото: mkset.ru

На протяжении долгих лет в парке имени Якутова работает детская железная дорога. Она есть и сейчас. Теперь детский поезд отправляется со станции возле озера, старая, расположенная в другом конце парка, закрыта.

Расчет - только наличнымиРасчет - только наличными
Расчет - только наличными
Фото: mkset.ru

Билеты обойдутся в 150 рублей для взрослого и 100 — для детей. Прокатиться на легендарном поезде, безусловно, стоит того, но… оплату здесь принимают только наличными.

Вопросы экономии

В парке, разумеется, продается различная «быстрая» еда, а также работают ресторанчики. Дети, конечно же, обязательно попросят что-то съедобное: воду, сладкую вату, бургер, мороженое… Понятно, что на территории парка все это обойдется дороже, чем где-то в городе. Предвидя это, можно захватить еду с собой: обычную воду, фрукты, бутерброды в сумке-холодильнике — и всучить это чаду при первом же запросе.

В нашем случае детей удалось заманить во всем известный ресторан быстрого питания, ради которого они были согласны идти пешком пару-тройку остановок. Сами бургеры можно купить по акции в мобильном приложении. Вода была с собой, так что обед обошелся в 159 рублей. После этого выгуливаемые даже нашли в себе силы дойти до большого фонтана, но это уже совсем другая история.

#Наталья Балыкова
Подпишитесь
«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам
Вчера, 11:15
Арестованы мигранты, которых обвинили в приставании к девочкам в Белорецке
Вчера, 14:18
«Заклеивают рот скотчем»: жительница Башкирии сообщила о травле детей в школе
Вчера, 12:47
«Катают по ветклиникам»: директор зоолунапарка о том, как ему передали львенка из Уфы
Вчера, 09:43
«Глубокий» люкс: компания Машко может получить землю под курорт без торгов
Вчера, 12:12