Несите ваши денежки: сколько стоит отдохнуть семье с детьми в парке Якутова в Уфе

В момент визита корреспондента Mkset некоторые карусели, как уже было отмечено выше, не работали. Доступный выбор состоял в основном из совсем «малышовых» и скучных аттракционов, тех, куда пускали только вместе с взрослыми и тех, на которых дети семи и 11 лет, сами сесть не рискнули, помня о том, что на некоторых аттракционах может запросто укачать. Покрутившись в парке, они наконец выбрали в меру экстремальную и в меру безопасную «Гусеницу», которую запускали работники парка. К ней выстроилась достаточно приличная очередь, а кто-то даже успел приобрести билеты — и тут вдруг оказалось, что и этот аттракцион не работает, а запускался в тестовом режиме.