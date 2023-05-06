Набитый пассажирами автобус и легковушка столкнулись на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
На трассе М-5 рядом с деревней Тикеево в Иглинском районе Башкирии столкнулись автобус «Хигер» и встречный «Шевроле Нива». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В результате столкновения водитель иномарки был госпитализирован с различными травмами. В салоне автобуса находилось 28 пассажиров, из числа которых никто не пострадал. Сообщается, что автобус выполнял рейс Казань - Челябинск.
На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.