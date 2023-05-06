mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Изображение материала

Набитый пассажирами автобус и легковушка столкнулись на трассе в Башкирии

6 мая 2023, 05:20
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии на трассе столкнулись автобус с 28 пассажирами и легковой автомобиль

ДТП произошло сегодня на 1533 км трассы М-5. Есть пострадавшие, сообщает ГИБДД РБ.

На трассе М-5 рядом с деревней Тикеево в Иглинском районе Башкирии столкнулись автобус «Хигер» и встречный «Шевроле Нива». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В результате столкновения водитель иномарки был госпитализирован с различными травмами. В салоне автобуса находилось 28 пассажиров, из числа которых никто не пострадал. Сообщается, что автобус выполнял рейс Казань - Челябинск.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Несите ваши денежки: сколько стоит отдохнуть семье с детьми в парке Якутова в Уфе
Сегодня, 04:00
«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам
Вчера, 11:15
Арестованы мигранты, которых обвинили в приставании к девочкам в Белорецке
Вчера, 14:18
«Заклеивают рот скотчем»: жительница Башкирии сообщила о травле детей в школе
Вчера, 12:47
«Катают по ветклиникам»: директор зоолунапарка о том, как ему передали львенка из Уфы
Вчера, 09:43
«Глубокий» люкс: компания Машко может получить землю под курорт без торгов
Вчера, 12:12