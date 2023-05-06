На дрогах Башкирии в «майские» праздники пройдут широкомасштабные рейды

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
На дорогах Башкирии на протяжении всех «майских» праздников будут пройдут широкомасштабные целенаправленные рейды.
Как заявил глава ГИБДД Владимир Севастьянов, в эти дни плотность транспортного потока на дорогах республики увеличится. Основная цель рейдов — пресечь нарушения, влияющих на уровень аварийности на дорогах, а также предупредить возможные ДТП.
Так, внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на территории и участки дорог, где больше и чаще возникает опасность дорожно-транспортного происшествия.