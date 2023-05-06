На дрогах Башкирии в «майские» праздники пройдут широкомасштабные рейды

Как заявил глава ГИБДД Владимир Севастьянов, в эти дни плотность транспортного потока на дорогах республики увеличится. Основная цель рейдов — пресечь нарушения, влияющих на уровень аварийности на дорогах, а также предупредить возможные ДТП.