mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Изображение материала

На дрогах Башкирии в «майские» праздники пройдут широкомасштабные рейды

6 мая 2023, 08:56

В Башкирии ГИБДД проведет массовые рейды с 6 по 9 мая

Рейды продлятся до 9 мая включительно, сообщает глава ГИБДД Владимир Севастьянов.

На дорогах Башкирии на протяжении всех «майских» праздников будут пройдут широкомасштабные целенаправленные рейды.

Как заявил глава ГИБДД Владимир Севастьянов, в эти дни плотность транспортного потока на дорогах республики увеличится. Основная цель рейдов — пресечь нарушения, влияющих на уровень аварийности на дорогах, а также предупредить возможные ДТП.

Так, внимание сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на территории и участки дорог, где больше и чаще возникает опасность дорожно-транспортного происшествия.

Набитый пассажирами автобус и две легковушки столкнулись на трассе в Башкирии
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Фоторепортаж. Толпы зевак и слезы грусти: показываем как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе
Сегодня, 12:03
Несите ваши денежки: сколько стоит отдохнуть семье с детьми в парке Якутова в Уфе
Сегодня, 04:00
В Башкирию придут заморозки
Сегодня, 04:30
Потухшая и внезапно вспыхнувшая: рассказываем историю кинотеатра «Искра» в Уфе
Сегодня, 10:50
В Башкирии намерены ввести новую меру поддержки для участников СВО
Сегодня, 06:25
«Письмо счастья»: жителям Башкирии начали поднимать ставки по действующим ипотекам
Вчера, 11:15