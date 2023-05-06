«Может умереть»: в Башкирии отец 4-летнего малыша просит власти спасти его сына

Житель Сибая Юнир Т. обратился к главе регионального Минздрава с просьбой помочь его 4-летнему сыну. Как поясняет мужчина, его ребенок лежит в реанимации в крайне тяжелом состояние, на фоне лечения улучшений в состоянии малыша нет. Кроме того, прогнозы врачей не утешительные — «ребенок может умереть».