«Может умереть»: в Башкирии отец 4-летнего малыша просит власти спасти его сына

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Житель Сибая Юнир Т. обратился к главе регионального Минздрава с просьбой помочь его 4-летнему сыну. Как поясняет мужчина, его ребенок лежит в реанимации в крайне тяжелом состояние, на фоне лечения улучшений в состоянии малыша нет. Кроме того, прогнозы врачей не утешительные — «ребенок может умереть».
— Помогите моему ребёнку с переводом в г. Уфа, вызвать врачей с санавиации г. Уфа, собрать консилиум решить вопрос транспортировки с помощью санавиации, очень прошу помощи, разобраться в нашей тяжелой ситуации, — просит Юнир Т.
На комментарий ответил сначала представитель ведомства, пообещав дать ответ в ближайшее время, а после министр Айрат Рахматуллин. Известно, что в эту пятницу 4-летний мальчик был доставлен санаваицией в РДКБ г. Уфы, случай находится на контроле.
В пресс-службе Минздрава Mkset сообщили, что 1 мая ребенок поступил в Сибайскую ЦРБ с диагнозом пневмония, на следующий же день он был переведен в реанимацию. К пациенту выехали реаниматолог и эндоскопист из РДКБ г. Уфы.
— После консилиума врачи приняли решение о невозможности эвакуации, в связи с тяжестью состояния ребенка. Оказание медицинской помощи с момента постановки на учет детской санавиации проводилось под контролем специалистов РДКБ, — пояснили в Минздраве РБ.
5 мая состояние малыша стабилизировали и эвакуировали вертолетом в реанимацию РДКБ. На данный момент состояние ребенка медиками оценивается как тяжелое.