Мэр Уфы прокомментировал пожар в кинотеатре «Искра»

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Уфе загорелся неэксплуатируемый кинотеатр «Искра» на проспекте Октября. По предварительным данным МЧС РБ, огнем охвачены пристрой и обшивка фасада здания. На месте работают экстренные службы, к счастью, пострадавших нет.
Прибыл на место ЧП мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Октябрьского района города, о чем сообщает в социальных сетях чиновников
— Произошло возгорание на летней веранде кинотеатра «Искра». Пострадавших нет. Все службы на месте. Причины и обстоятельства выясняем, — гласит сообщение мэра.