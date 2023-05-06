Мэр Уфы прокомментировал пожар в кинотеатре «Искра»

В Уфе загорелся неэксплуатируемый кинотеатр «Искра» на проспекте Октября. По предварительным данным МЧС РБ, огнем охвачены пристрой и обшивка фасада здания. На месте работают экстренные службы, к счастью, пострадавших нет.