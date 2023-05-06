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Мэр Уфы прокомментировал пожар в кинотеатре «Искра»

6 мая 2023, 10:53
Фото: Сергей Плотников / telegram
Возгорание началось сегодня, 6 мая, после около трех часов дня. Горит пристрой и обшивка здания, сообщает пресс-служба МЧС РБ.

В Уфе загорелся неэксплуатируемый кинотеатр «Искра» на проспекте Октября. По предварительным данным МЧС РБ, огнем охвачены пристрой и обшивка фасада здания. На месте работают экстренные службы, к счастью, пострадавших нет.

Прибыл на место ЧП мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Октябрьского района города, о чем сообщает в социальных сетях чиновников

— Произошло возгорание на летней веранде кинотеатра «Искра». Пострадавших нет. Все службы на месте. Причины и обстоятельства выясняем, — гласит сообщение мэра.
Стали известны подробности пожара в кинотеатре «Искра» в Уфе
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#Элина Сайфранова#Пожар в кинотеатре «Искра» в Уфе
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