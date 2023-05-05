«Все разбомбили махом»: житель Башкирии показал, как разворотили площадь Победы

Mkset обратился в администрацию города Дюртюли, однако при общении по телефону с тремя разными людьми нам сообщили, что как таковой пресс-службы у администрации нет, и дали номер телефона некоего заместителя, который трубку однако не взял. Ответ и подробный комментарий властей был обнаружен на странице в соцсетях главы Дюртюлинского района Рифа Юсупова.