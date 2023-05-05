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«Все разбомбили махом»: житель Башкирии показал, как разворотили площадь Победы

5 мая 2023, 06:08
Фото: Дюртюлинская энциклопедия

Власти раскрыли причину развороченной площади Победы в Дюртюлях перед днем Победы

Вид полностью разобранной площади на набережной заснял житель Дюртюлей 1 мая.

1 мая в день Весны и Труда житель города Дюртюли заснял странную, на его взгляд, картину. На набережной реки Белой в городе установлен памятник «Воинам-дюртюлинцам, погибшим в ВОВ», сам памятник продолжает стоять на месте, однако вся прилегающая территория разворочена.

— Вот Дюртюли, это вот набережная. Здесь у нас площадь Победы, набережная Победы. Разворотили за три дня. Вот это все — за три дня. Все разбомбили, махом. Накануне Дня Победы такое сделали. Зачем? Спрашивается, зачем накануне Дня Победы? — вопрошает автор видео.
Видео: Vk.com/Что происходит в Башкирии

Посетовал голос за кадром и на то, что здесь всегда народ собирался, но уже не соберется. Говорит это он, снимая поднятые плиты и площадь, больше похожую на стройку.

— И это сделали к Дню Победы. Что, команда поступила, или что, я не пойму? Ты уж, солдат, прости нас, — просит прощения местный житель.

Mkset обратился в администрацию города Дюртюли, однако при общении по телефону с тремя разными людьми нам сообщили, что как таковой пресс-службы у администрации нет, и дали номер телефона некоего заместителя, который трубку однако не взял. Ответ и подробный комментарий властей был обнаружен на странице в соцсетях главы Дюртюлинского района Рифа Юсупова. 

Видео: vk.com/Риф Юсупов

Чиновник пояснил, что именно в это время работы по масштабной реконструкции площади и набережной начались для того, чтобы уложиться в сроки контракта на благоустройство. Весьма разумно, особенно учитывая то, во что превращаются территории, которые благоустраивают под снегом.

Праздновать же 9 мая будут на площади перед Дворцом спорта. Также глава района попросил местных жителей отнестись к неудобствам и к переносу празднования Дня Победы с пониманием.

На сайте администрации города памятник значится как достопримечательность. Воздвигнут он был в канун 40-летия Победы, в мае 1985 года на берегу реки Белой, откуда и уходили на фронт защитники Родины. Там же на сайте администрации значится и вид объекта: «вечный огонь с мемориалом, мемориал/братские могилы на кладбищах, памятники/мемориалы, обелиски, стелы, захоронения немецких солдат или иные сооружения».

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество#Видео
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