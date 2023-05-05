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В Уфе водитель автобуса сбил беременную женщину

5 мая 2023, 05:56
Фото: 1MI

Автобус сбил беременную женщину в Уфе: появились подробности трагедии

Авария произошла на проспекте Октября вечером 4 мая, сообщает ГИБДД РБ.

В Уфе вечером 4 мая произошло ДТП на проспекте Октября — водитель автобуса сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Как сообщает сестра пострадавшей телеграм-каналу «БашДТП», произошло все, когда девушка на «зеленый» переходила дорогу.

В пресс-службе ГИБДД Mkset сообщили, что 4 мая в 11 часу вечера зафиксировано ДТП с участием автобуса №270. По данным ведомства, водитель общественного транспорта следовал по проспекту Октября в сторону северного проезда и допустил наезд на девушку.

— В результате ДТП пешеход с травмой ноги госпитализирована. По факту дорожной аварии ведется административное расследование, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что автобус на момент ДТП совершал уже 5 круг маршрута и в салоне находилось 14 пассажиров, из числа которых никто не пострадал.

К слову, семья пострадавшей выдвигает предположение, что водитель автобуса мог быть нетрезвым.

#Элина Сайфранова
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