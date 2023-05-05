В Уфе водитель автобуса сбил беременную женщину

В пресс-службе ГИБДД Mkset сообщили, что 4 мая в 11 часу вечера зафиксировано ДТП с участием автобуса №270. По данным ведомства, водитель общественного транспорта следовал по проспекту Октября в сторону северного проезда и допустил наезд на девушку.