В Уфе водитель автобуса сбил беременную женщину

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Published Сегодня, 05:56
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В Уфе вечером 4 мая произошло ДТП на проспекте Октября — водитель автобуса сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Как сообщает сестра пострадавшей телеграм-каналу «БашДТП», произошло все, когда девушка на «зеленый» переходила дорогу.
В пресс-службе ГИБДД Mkset сообщили, что 4 мая в 11 часу вечера зафиксировано ДТП с участием автобуса №270. По данным ведомства, водитель общественного транспорта следовал по проспекту Октября в сторону северного проезда и допустил наезд на девушку.
— В результате ДТП пешеход с травмой ноги госпитализирована. По факту дорожной аварии ведется административное расследование, — добавили в ведомстве.
Отмечается, что автобус на момент ДТП совершал уже 5 круг маршрута и в салоне находилось 14 пассажиров, из числа которых никто не пострадал.
К слову, семья пострадавшей выдвигает предположение, что водитель автобуса мог быть нетрезвым.