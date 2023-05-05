В Уфе суд вернул пенсионерке квартиру, которую та «подарила» экс-росгвардейцу

Изначально пенсионерка хотела заключить договор ренты, согласно которому Вячеслав осуществлял бы за ней уход, а квартира досталась бы ему только после ее смерти — до того момента полноправной владелицей жилплощади являлась бы она сама. Со слов юриста, за весь период взаимодействия ответчика с истцом нет никаких доказательств того, что он осуществлял за ней уход. Подробнее о том, как пенсионерка из потеряла жилье подписав договор с экс-росгвардейцем Mkset рассказывал здесь.