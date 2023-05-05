В Уфе суд вернул пенсионерке квартиру, которую та «подарила» экс-росгвардейцу

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Сегодня, 5 мая, Советский райсуд вернул 89-летней пенсионерке квартиру, на которую она оформила договор дарения экс-росгвардейцу и своему бывшему квартиранту.
Как сообщили Mkset в юридической компании БашГурд, в рамках гражданского дела было заключено мировое соглашение, по которому ответчик признал иск. Однако, положительный исход дело для пенсионерки является скорее исключением из общего правила.
Напомним, что 88-летния Мария В. более года сдавала комнату экс-сотруднику Росгвардии Вячеславу В., а после эту самую квартиру ему «подарила» — подписала на его имя договор дарения. Осознала, что подписала совсем другой документ, женщина только спустя время.
Изначально пенсионерка хотела заключить договор ренты, согласно которому Вячеслав осуществлял бы за ней уход, а квартира досталась бы ему только после ее смерти — до того момента полноправной владелицей жилплощади являлась бы она сама. Со слов юриста, за весь период взаимодействия ответчика с истцом нет никаких доказательств того, что он осуществлял за ней уход. Подробнее о том, как пенсионерка из потеряла жилье подписав договор с экс-росгвардейцем Mkset рассказывал здесь.
К слову, оформлялся договор без нотариуса — вся сделка проходила через МФЦ. Уже после того, как пенсионерка узнала какой договор подписала, он якобы обратилась к Вячеславу с просьбой его расторгнуть, но получила отказ.
— В ходе подготовки и в процессе участия в деле мы обратили внимание на «законодательный пробел», в связи с чем разработали законодательную инициативу по внесению изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, — добавили в юридической компании.
Было предложено закрепить нотариальную форму для договора дарения. Исключением будут договоры, которые заключаются между близкими родственниками. Решение было поддержано Госсобранием РБ.